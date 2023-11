Genshin Impact: pubblicato il trailer sulle abilità di Furina

Da mercoledì 8 novembre per Genshin Impact sarà disponibile la versione 4.2, intitolata “La Maschera della Colpa”, che introduce l’ultima parte dell’Archon Quest di Fontaine, con la Nazione dell’Acqua ormai destinata a scomparire. L’aggiornamento include anche due nuovi personaggi giocabili: Charlotte, la giornalista dell’Uccello a Vapore, e l’Archon Hydro Furina. Ricordiamo che Hoyoverse ha annunciato i nuovi personaggi giocabili della versione 4.3.

Hoyoverse ha pubblicato un nuovo trailer per Genshin Impact, intitolato “Il mondo è il mio palcoscenico”, che mette in evidenza le abilità di Furina. Nel video vengono mostrate, non solo le capacità in combattimento del personaggio, anche i suoi talenti canori e di attrice per intrattenere e divertire il pubblico di Fontaine. Di seguito una panoramica del trailer:

Il mondo non è che un palcoscenico. Ed è meglio ridere piuttosto che piangere, poiché la risata è qualcosa che appartiene solo agli esseri umani. Ridi, non avere preoccupazioni. Godiamoci insieme questo giorno.

Al momento, la versione 4.1, “Verso le stelle che brillano in profondità”, include una nuova aera di Fontaine dove continua la storia principale insieme a Neuvillette e Wriothesley, aggiunti al cast di personaggi giocabili, e alla Messaggera dei Fatui “Arlecchino”.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.