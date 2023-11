Periodo Natalizio 2023 Speciale: chi dominerà le feste tra PlayStation, Xbox e Nintendo?

Il “Periodo Natalizio 2023”, ossia l’imminente periodo delle feste, è ormai alle porte! Come ogni anno, Sony Interactive Entertainment (PlayStation), Microsoft (Xbox) e Nintendo (Switch) sono pronte a darsi battaglia per emergere come publisher “dominante” delle festività. Ognuna delle 3 azienda ha dalla sua parte, o meglio, pensa di avere dalla sua le carte vincenti per poter piazzare più vendite natalizie e aumentare i propri ricavi. Tra hardware, accessori e software, anche quest’anno assisteremo ad un Natale battagliero in termini di vendite: chi più e chi meno, a nostro avviso tutte e 3 le aziende punteranno molto sui propri cavalli vincenti, nonostante quest’anno prevediamo che uno dei 3 publisher sia già un passo avanti rispetto agli altri. Di chi si tratta? Non vi resta che leggere il nostro speciale!

Periodo Natalizio 2023: PlayStation e le “ragnatele” sugli scaffali!

Partiamo subito dicendo che Sony Interactive Entertainment lancerà in questo Periodo Natalizio 2023 diversi hardware e accessori, tra cui i nuovi modelli di PlayStation 5, gli auricolari PULSE Explore e PlayStation Portal (con quest’ultimo che però potrebbe fare la fine di PlayStation VR2 in termini di vendite), ma a mio avviso lato hardware a spingere le vendite di PlayStation dovrebbero essere i vari bundle console + gioco, o qualche offerta relativa ai vecchi modelli di PlayStation 5. Dunque, Sony potrebbe prendere la palla in balzo per vendere i vecchi modelli di PS5 e allo stesso tempo, completare l’opera di svuotamento dei suoi magazzini, lasciando poi spazio ai nuovi modelli della console next-gen. Per quanto riguarda questi ultimi, difficilmente daranno quel boost alle vendite visti i prezzi proposti, ossia gli stessi dei modelli precedenti al lancio.

Passando ai giochi, PlayStation potrà e dovrà fare affidamento a Marvel’s Spider-Man 2, unico titolo degno di nota dei PlayStation Studios pubblicato nell’ultimo periodo. Un piccolo spazio sotto l’albero di Natale potrebbe però ricavarselo anche Horizon Forbidden West Complete Edition: sicuramente non tutti avranno giocato la nuova avventura di Aloy e accaparrarsi la versione completa potrebbe non essere una cattiva idea. Al netto della proposta di Sony, vedo il publisher nipponico leggermente indietro quest’anno rispetto alla concorrenza, con Microsoft e Nintendo che indubbiamente offrono una line up natalizia decisamente superiore.

Previsione hardware più venduto: PlayStation 5 Standard

Previsione gioco più venduto: Marvel’s Spider-Man 2

Xbox punta ad un Natale verde…

Come detto prima, Microsoft è un gradino avanti (forse anche più di uno) rispetto a Sony in questo Periodo Natalizio 2023. Ed è ovvio che parte del merito vada anche all’acquisizione di Activision Blizzard King! Ma procediamo con ordine. In primis, il nuovo Xbox Series S Starter Bundle sembra essere proprio il bundle natalizio per eccellenza, ma anche la nuova Series S Black da 1TB si rivelerà un ottimo acquisto. Dunque, Microsoft ha dalla sua 2 console che spingeranno al massimo le vendite hardware sotto Natale, permettendo a più utenti di accedere alla next-gen a prezzi irrisori.

E se in casa propria c’è il nuovo Forza Motorsport pronto a scaldare i motori e Starfield che invece vi porterà nello spazio infinto (per non parlare del Game Pass), l’acquisizione di Activision Blizzard King ha consegnato nelle mani della casa di Redmond un vasto parco di giochi e nuove IP, Call of Duty Modern Warfare 3 su tutti! Ma non è tutto, perché grazie all’acquisizione compiuta, ogni acquisto targato World of Warcraft, Diablo e Overwatch riempirà le tasche anche di Phil Spencer e compagni. E a leggere tutto ciò, come ha fatto Microsoft a guadagnarsi a nostro avviso soltanto la seconda posizione del podio? Perché Nintendo quest’anno sembra proprio decisa a dominare la scena!

Previsione hardware più venduto: Xbox Series S White

Previsione gioco più venduto: Call of Duty Modern Warfare 3 (Activision)

… il Natale però è rosso, come Nintendo!

Con una clamorosa line up di titoli destinati praticamente a tutti i tipi di giocatori, Nintendo ha già stravinto a mani basse il Periodo Natalizio 2023! Come ogni anno, la grande N ci ha dato decisamente dentro con le pubblicazioni, ma in questo ultimo periodo dell’anno ha deciso realmente di strafare:

Pokémon Violetto e Pokémon Scarlatto Expansion Pack

Detective Pikachu 2

Super Mario Bros. Wonder

WarioWare Move It!

Super Mario RPG

A questi aggiungiamo anche Everybody 1-2 Switch e Nintendo Switch Sports, giochi che nonostante siano stati pubblicati diverso tempo addietro, sicuramente potranno dire la loro anche a Natale vista la loro natura multigiocatore. E come ogni anno, anche le vendite hardware di Nintendo schizzeranno alle stelle. In attesa di capire quale bundle Black Friday ci proporrà la grande N (quest’anno potrebbe cambiare rispetto al passato), Switch Oled e Switch Lite saranno senza ombra di dubbio un regalo immancabile sotto l’albero, soprattutto se accompagnate da qualche succulento bundle. E neanche la “futura minaccia” di Nintendo Switch 2 riuscirà a distogliere l’attenzione e il desiderio degli acquirenti verso le attuali console Nintendo. Dunque, Nintendo ha davvero tutto per dominare la scena natalizia e rendere questo Periodo Natalizio 2023 ancora più rosso!

Previsione hardware più venduto: Nintendo Switch Lite

Previsione gioco più venduto: Super Mario Bros. Wonder