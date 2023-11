The Last Of Us: prime notizie sulla seconda stagione

The Last of Us entrerà in produzione per la sua seconda stagione all’inizio del prossimo anno con probabile uscita peri il 2025. Il capo della HBO Casey Bloys ha rivelato la notizia durante un evento a New York. La serie è stata rinnovata a gennaio dopo aver ottenuto la seconda più grande anteprima dopo House of the Dragon dal lancio di Boardwalk Empire nel 2010. Adattamento diretto dai creatori di Chernobyl Craig Mazin e Neil Druckmann.

Basato sul videogioco di Naughty Dog, The Last of Us si svolge 20 anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta. Joel, interpretato da Pedro Pascal, un sopravvissuto incallito, viene ingaggiato per far uscire di nascosto Ellie (Bella Ramsey), una ragazza di 14 anni, da un’opprimente zona di quarantena. Quello che inizia come un piccolo lavoro diventa presto un viaggio brutale e straziante poiché entrambi devono attraversare gli Stati Uniti e dipendere l’uno dall’altro per la sopravvivenza.

Oltre a Pascal e Ramsey, la prima stagione è interpretata anche da Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Melanie Lynskey, Storm Reid, Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Lamar Johnson, Keivonn Woodard, Graham Greene, Elaine Miles, Ashley Johnson e Troy Baker.

Mazin e Druckmann sono sia sceneggiatori che produttori esecutivi. La serie è una co-produzione con Sony Pictures Television ed è prodotta esecutivamente da Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan e Rose Lam. Le case di produzione sono PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog.

Il co-creatore/produttore esecutivo di The Last of Us, Craig Mazin, ha dichiarato a Deadline all’inizio di quest’estate che prima dello sciopero sono stati in grado di portare a termine un po’ di lavoro e che il primo episodio era già stato scritto. Mentre in un’intervista di maggio, la Head of Drama di HBO Francesca Orsi ha dichiarato che l’intenzione per The Last Of Us era di tornare nel 2025.

Vi lasciamo il trailer della prima stagione: