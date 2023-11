Tintin Reporter – I sigari del faraone è finalmente disponibile, ecco il trailer di lancio

Tintinimaginatio e Microids sono felici di annunciare che Tintin Reporter – I sigari del faraone è disponibile solo in versione digitale per PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox Series X/S. Il gioco sarà disponibile in versione fisica per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e in versione digitale per Xbox One entro fine novembre 2023. La versione per Nintendo Switch arriverà nel 2024. Trovate il trailer di lancio qui sotto.

La Limited Edition includerà la versione fisica del gioco; una Steelbook ufficiale; 3 Cartoline. La Collector Edition includerà la versione fisica del gioco; una Steelbook ufficiale; 3 Cartoline; un notebook; un artbook di 160 pagine; un’action figure originale. Ispirato a un’avventura iconica della serie a fumetti “Le avventure di Tintin” creata da Hergé, che ha venduto oltre 275 milioni di copie in tutto il mondo, questo nuovo videogioco segna il ritorno del famoso reporter nel mondo dell’intrattenimento interattivo grazie a una dinamica coproduzione tra Tintinimaginatio e Microids. Di seguito una panoramica del titolo:

Nel gioco, il famoso reporter e il suo fedele compagno Milù vivranno delle straordinarie avventure…Dopo aver incontrato il Dottor Ciclone durante una crociera nel Mar Mediterraneo, il famoso reporter parte alla ricerca della tomba del faraone Kih-Oskh. Quali sono gli oscuri segreti nascosti nella tomba? Dall’Egitto all’India, passando per l’Arabia, Tintin & Milù finiranno per indagare su una gigantesca rete di narcotraffico in tutto l’Oriente. Con tutte le sfaccettature dell’universo di Tintin e una storia ricca di colpi di scena che fanno parte della grande eredità creativa di Hergé, il nuovo capitolo immerge il giocatore nel cuore di un misterioso Egitto e di altre terre di infinita bellezza. Combinando tutti i migliori elementi dei giochi di avventura e investigativi, il titolo invita il giocatore a vestirsi da investigatore/reporter.

Tintin Reporter – I sigari del faraone è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC. La versione digitale per Xbox One sarà disponibile a fine novembre, mentre su Nintendo switch arriverà nel 2024.