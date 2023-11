Blade: ha ricevuto il rated-R il reboot Marvel

Il reboot di Marvel’s Blade ha ufficialmente ricevuto un rating R. L’imminente cinecomic-horror è un reboot del film Marvel del 1998 pre-MCU e vede il due volte premio Oscar Mahershala Ali nei panni dello spietato cacciatore di vampiri, che prende il posto di Wesley Snipes, che ha interpretato Blade non in uno, ma in tre film. Il nuovo film ha ricevuto il rating R per le sue enormi quantità di sangue e violenza. Blade segna il secondo film MCU in assoluto a ricevere un rating R, con l’imminente Deadpool 3 che è il primo. Blade arriverà sul grande schermo il 14 febbraio 2025.

Yann Demange è stato annunciato come regista del film nel 2022, prendendo il posto di Bassam Tariq. Tariq si è tirato fuori dal film un mese prima dell’inizio della produzione, interrompendo la produzione prima che venisse trovato un nuovo regista. La produzione è stata poi interrotta ancora una volta a causa dello sciopero della WGA, spostando la data di uscita dal 6 settembre 2024 al 2025. Mia Goth, Aaron Pierre e Delroy Lindo sono gli unici altri membri del cast ad essere stati annunciati finora. Lo stesso Yann Demange in una recente intervista ha dichiarato:

Per quanto riguarda Blade, ci divertiremo perché Mahershala è un attore così profondo. Sono entusiasta di mostrare una sorta di spietatezza, una ruvidezza che ha, che gli permette di camminare sulla terra in un modo particolare. Lo amo per questo. Ha una dignità e un’integrità, ma c’è una ferocia che di solito tiene sotto la superficie. Voglio scatenarlo e metterlo sullo schermo.

