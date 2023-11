Trust presenta il suo Impact Report 2022-23 sulla sostenibilità

Trust International, azienda multinazionale specializzata nel settore degli accessori per il lifestyle digitale, ha presentato anche quest’anno il suo Impact Report 2022-23 ( che potete trovare qui). L’Impact Report di Trust conferma l’importanza del percorso intrapreso dell’Azienda per rendere sostenibili i propri accessori digitali a 360°. Di seguito la dichiarazione di Rob Smit, Responsabile Qualità e ESG di

Trust Internation B.V:

Con la sostenibilità al centro della mission di Trust, i nostri clienti possono e si aspettano pratiche

ancora più sostenibili da parte nostra in futuro. La responsabilità ambientale, sociale e di governance

(ESG) è più importante che mai, e ci aspettiamo e speriamo che le certificazioni di terze parti diventino

lo standard per supportare le dichiarazioni legate all’ESG, in modo che le affermazioni prive di prove

diventino rapidamente un fatto del passato.

Di seguito una panoramica del Report:

Articoli Consigliati U27G3X/BK e U32G3X/BK: AOC presenta i monitor 4K di AGON by AOC per il gaming REVOLUTION 5 PRO: una sfida Twitch domani 7 novembre per festeggiare l’uscita del pad Nacon per PS5

Prodotti più sostenibili

Nel periodo di riferimento 2022-2023 Trust ha presentato 59 prodotti realizzati con plastiche

riciclate post-consumo. Tra questi, due dei prodotti più importanti sono stati lanciati proprio

quest’anno, ovvero il set tastiera e mouse wireless Trezo Comfort e le cuffie da gioco Forta,

entrambi realizzati con l’85% di plastica riciclata. Inoltre, Trust ha presentato quattro nuovi

prodotti realizzati con materiali certificati FSC.

Imballaggi più sostenibili

Sostituendo gran parte degli imballaggi in plastica con cartone riciclabile o carta certificata FSC,

nel corso di quest’anno fiscale, Trust ha registrato una riduzione media di plastica per

imballaggio del 21,5%. Inoltre, l’Azienda è riuscita a sostituire gli inserti in schiuma utilizzati per

imballare le scrivanie da gioco con cartone riciclabile, con una riduzione del 75% della schiuma

nell’imballaggio della scrivania da gioco Luminus RGB rispetto alla scrivania da gioco Dominus.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.