The Marvels: un ultimo trailer prima dell’uscita nelle sale

Il trailer finale di The Marvels vede un gruppo di eroi unirsi per un ultimo combattimento. Captain Marvel di Brie Larson unisce le forze a Kamala Kahn/Ms. Marvel di Iman Vellani, il capitano Monica Rambeau di Teyonah Parris, la valchiria di Tessa Thompson, Nick Fury di Samuel L. Jackson e potenzialmente altri personaggi Marvel per sconfiggere Dar-Benn di Zawe Ashton nel prossimo film di supereroi.

Lo spot è stato mandato in onda durante il Monday Night Football e inizia con uno sguardo indietro alla guerra degli Avengers contro Thanos, che ha messo in gioco la squadra di The Marvels mentre si prepara ad affrontare un potente nemico.

“Questo è solo l’inizio”, dice il cattivo di Ashton all’inizio del trailer, mentre apre un buco nello spazio, che porta a una realtà diversa sulla Terra. “Non può essere eguagliata. Non può essere controllato”, dice la Furia di Jackson a Carol, prima di aggiungere: “Sto chiedendo un ultimo combattimento”.

Il film segue Carol Danvers/Captain Marvel, che ha reclamato la sua identità da Kree e si è vendicata dell’Intelligenza Suprema. Quando le conseguenze non intenzionali portano a un universo destabilizzato, viene inviata in un wormhole collegato a un rivoluzionario Kree, facendo sì che i suoi poteri si aggroviglino con quelli di Kamala e Monica.

La regista Nia DaCosta riconosce che il suo capitolo Marvel uscirà in un momento in cui le persone stanno iniziando a sentire la stanchezza da supereroi, ma è fiduciosa che The Marvels si distinguerà.

“La più grande differenza rispetto agli altri film del Marvel Cinematic Universe fino ad oggi è che è davvero stravagante”, ha detto in precedenza la regista di Candyman. “I mondi in cui andiamo in questo film sono mondi diversi da altri che avete visto nel MCU. Mondi luminosi e davvero originali.”

Gary Lewis, Seo-Jun Park, Zenobia Shroff, Mohan Kapur e Saagar Shaikh completano il cast del film di DaCosta. Kevin Feige produce il sequel, con Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Mary Livanos e Matthew Jenkins come produttori esecutivi.

Vi lasciamo qui in basso il trailer e vi ricordiamo che The Marvels sarà nelle sale il 10 novembre e se volete prenotare i biglietti per guardarlo potete farlo qui.