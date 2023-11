Dragon Ball: disponibili le prime due stagioni su Prime Video

Sono finalmente arrivate su Prime Video le prime stagioni di uno degli anime più famosi e amati di sempre, Dragon Ball e Dragon Ball Z. Su Prime Video è infatti adesso possibile guardare la prima stagione di Dragon Ball, di 28 episodi e la prima di Dragon Ball Z, che conta invece 38 episodi. Per quanto riguarda la prima parte della serie, si tratta del debutto della serie sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 1984. L’adattamento anime è prodotto dallo studio di animazione giapponese Toei Animation. In Giappone la serie è andata in onda da febbraio 1986 ad aprile 1989.

Come probabilmente tutti i fan sanno, la prima stagione di Dragon Ball inizia presentando il protagonista Son Goku, un bambino orfano che nonostante sia molto piccolo, si rivela molto forzuto e con una particolarità: dai pantaloni gli spunta una coda da scimmia. Vive da solo in montagna e il primo essere umano che incontra si chiama Bulma, una ragazza che sta cercando la sette sfere del drago. Prima di morire, il nonno di Goku, Son Gohan, ha lasciato al nipote una di queste sfere. Quando si incontrano, Bulma, che ne ha già due, propone a Goku di unirsi a lei nell’avventura, intendo che la sua forza sovrannaturale potrebbe tornargli utile e inoltre così può aggiungere la terza sfera alle sue.

Nella serie Z, i primi episodi disponibili mostrano l’arrivo dei Saiyan sulla Terra e il celebre scontro tra Goku e Piccolo contro Radish. Ad aspettarli, infatti, ci sono altri due Saiyan, ossia Vegeta e Nappa.

Nonostante siano passati tanti anni, la serie di Toriyama ha ancora altro da raccontare. Infatti in occasione dei 40 anni dal suo debutto, abbiamo parlato dell’annuncio di Dragon Ball Daima, la nuovissima serie di Dragonball che arriverà l’anno prossimo e di cui vi lasciamo qui sotto il trailer: