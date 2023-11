Svelate le idee regalo per Natale 2023 di Xbox

In queste ore, Xbox ha recentemente svelato le idee regalo perfette per fare i regali a Natale 2023. Sicuramente un’ottima occasione per comprare prodotti a tema Xbox, tra cui giochi, Xbox Game Pass e Xbox Series X/S. Qui di seguito vi lasciamo alla descrizione delle stesse:

Articoli Consigliati La collaborazione tra Movember e Sonic Superstars vedrà il Dr. Eggman radersi i baffi Tower of Fantasy: ecco il trailer del nuovo aggiornamento Butterfly in the Abyss

Xbox Series X:

Coco Chanel, icona di stile, parlava così di uno dei suoi colori preferiti, il nero, tonalità che veste la console più popolare di casa Xbox, stella indiscussa della prestazione e potenza: l’Xbox Series X. La console è perfetta per tutte le generazioni e unisce gamer di ogni tipo, sia gli amanti di titoli sparatutto come Halo, che recentemente ha presentato la 5 stagione e Call of Duty: Modern Warfare 3 che gli appassionati di avventure come Minecraft o Starfield. Prezzo : €549,99

Xbox Series S Starter Bundle:

Lo Starter Bundle Xbox Series S permetterà a tutti di entrare nel mondo dei giochi di Xbox, sia che stiate intraprendendo il vostro primo viaggio nel mondo del gaming, sia che siate alla ricerca del regalo perfetto, o che abbiate deciso di passare ad una console di nuova generazione. Questo bundle include tutto ciò che serve per giocare, compresa velocità e prestazioni next-gen di Xbox Series S e l’accesso a centinaia di giochi con 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate. Durante le vacanze, farete squadra con i vostri cari per difendere il vostro villaggio, correrete su piste famose in tutto il mondo o deciderete il vostro destino nell’immensità dello spazio? Game Pass Ultimate offre una vasta scelta. Prezzo : € 299,99

Xbox Series Wireless Controller:

Per chi volesse un regalo dal design elegante e semplice, senza rinunciare a un prodotto ad alte prestazioni che offre un’esperienza di gioco unisce tutti i tipi di gamer, dai più nativi, ai pro-player, il Wireless Controller di Xbox è la soluzione perfetta. Questo controller è sinonimo di precisione con un click che si riconosce subito e un feedback all’uso che offre un’esperienza di navigazione fluida, sia nel menu che durante i vari tipi di gameplay. Grazie alle proporzioni raffinate della serie e alle superfici sagomate si otterrà il massimo del comfort durante il gioco. Il Wireless Controller è disponibile sia nella versione Black per coloro che vogliono una soluzione più classica, che in diverse colorazioni come il vigoroso viola dell’Astra Purple, il frizzante e stiloso Deep Pink, il rosso fuoco per gli amanti di colori vivaci e decisi con del Pulse Red, o ancora il Velocity Green con tonalità che richiamano le nuance iconiche del brand Xbox. Prezzo : a partire da € 59,99

Minecraft:

Minecaft è molto più di un gioco, è un fenomeno che ha cambiato la percezione del medium, il titolo evergreen di Xbox ha conquistato la corona di titolo più venduto di sempre, per la sua spiccata creativa, la sua capacità nell’essere sempre più innovativo e l’abilità che ha di appassionare gamer di ogni genere e generazione. La star di Mojang Studios è a tutti gli effetti un regalo perfetto per coloro che vogliono regalare un viaggio all’interno dei mondi a mattoncini generati casualmente e realizzare costruzioni di ogni tipo, dal più semplice rifugio al più maestoso dei castelli. Gioca in modalità Creativa con risorse illimitate o scava nelle profondità del mondo in modalità Sopravvivenza, creando armi e armature con cui difenderti dai nemici. Prezzo : € 19,99

Minecraft Legends:

Per coloro che volessero spendere le loro festività all’insegna del divertimento e dell’azione, Xbox propone come regalo Minecraft Legends, il capolavoro di Mojang Studios, uno Strategico pensato per essere fruibile a tutti. Minecraft Legends è sia per giocare da soli che in modalità Multiplayer: è possibile, infatti, creare alleanze e combattere i feroci Piglins e difendere il Sopramondo, oppure intraprendere una spedizione in autonomia per la liberazione dei villaggi, esplorando al contempo un mondo lussureggiante e dinamico, ricco di risorse e diverso a ogni partita. Prezzo : € 39,99

Xbox Game Pass Ultimate: