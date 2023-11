Invincible: la seconda stagione introduce il Multiverso

La seconda stagione di Invincible è iniziata con il primo episodio su Prime Video e, già la scena di apertura ha colto di sorpresa i fan introducendo la sua versione del multiverso. Le storie del multiverso sono diventate tantissime e sempre più popolari nel corso degli anni, ma i fumetti originali di Invincible di Robert Kirkman avevano già la loro interpretazione del multiverso molto prima che dilagasse. Quindi, con la seconda stagione di Invincible, i fan hanno finalmente potuto vedere questa parte della serie in animazione, poiché i fan sono stati effettivamente catapultati in un universo molto diverso da quello visto durante la prima stagione.

La prima puntata della seconda stagione inizia con l’introduzione in un universo molto più oscuro di quello visto nella prima stagioni, rivelando un mondo in cui Mark Grayson era d’accordo con suo padre e aiutò Omni-Man a conquistare la Terra per conto dell’Impero Viltrum. È qui che i fan non solo hanno avuto modo di vedere un’oscura potenziale linea temporale che si svolge dal peggior risultato possibile, ma è stato anche rivelato che questo era uno dei tanti universi che esistono all’interno di Invincible.

Questo episodio inoltre ha introdotto ai fan a un nuovo cattivo, Angstrom Levy, che,come spiega ai gemelli Mauler, ha la capacità di visitare altri universi. Usando questa capacità di mettere insieme altre versioni di se stesso, in realtà voleva usare la loro conoscenza accumulata per aiutare meglio il suo universo, cercando di capire dove ogni universo aveva sbagliato.

In effetti, molti di loro lo fanno perché quando l’esperimento per raccogliere tutta la loro conoscenza collettiva va storto, la mente di Angstrom è deformata dai ricordi dei suoi sé multiversi. È qui che si rende conto che ci sono molti Mark che continuano a diventare cattivi che distruggono il mondo, e per questo motivo, decide di inseguire il suo stesso Mark per fermare Invincible una volta per tutte. Non è ancora stato rivelato quanto ancora il multiverso sarà presente in questa seconda stagione, ma è già stato rivelato che il Mark visto fino ad oggi è unico.

Ecco a voi il trailer della seconda stagione: