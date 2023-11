Microsoft svela le idee regalo di Natale 2023 per gli amanti della tecnologia

Proprio com’è accaduto con i prodotti Xbox, questa volta tocca ai prodotti Microsoft a tema tecnologico come il Surface Laptop per le idee regalo dedicate a Natale 2023. Ecco i dettagli:

Articoli Consigliati Trust presenta il suo Impact Report 2022-23 sulla sostenibilità Xbox: partnership con Inworld per mettere a disposizione dei creatori di videogiochi il potenziale dell’IA generativa

Surface Pro 9:

Per chi ha uno stile di vita dinamico ma non vuole rinunciare ad un dispositivo performante e versatile, Surface Pro 9 è un’idea regalo perfetta da non lasciarsi scappare. Ultraleggero e dotato di un ampio display PixelSense da 13’’ il Surface Pro 9 è stato progettato per ottenere il meglio di Windows 11, Surface Pro 9 combina la potenza di un portatile e la flessibilità di un tablet, grazie all’esclusivo sostegno e alla tastiera staccabile con scomparto per conservare e ricaricare la Penna Slim Pen. Disponibile nelle accese colorazioni Platino, Grafite, Zaffiro e Foresta e grazie al processore Intel Evo Core di dodicesima con Thunderbolt 4, Surface Pro 9 è la combinazione perfetta di prestazioni e design elegante. Prezzo Surface Pro 9: a partire da € 1.329. Prezzo Tastiera Signature Pro con Slim Pen 2: € 299,99

Surface Laptop 5:

Eleganza senza tempo e innovazione rendono il Surface Laptop 5 il laptop perfetto per chi non vuole rinunciare ad avere uno stile raffinato in ogni attività quotidiana. Disponibile nelle colorazioni Platino Alcantara, Platino Metallo e Nero questo laptop è perfetto per creare, comunicare e connettersi ovunque. Offre le potenzialità, il comfort e le funzionalità necessarie per affrontare il lavoro al meglio, dall’apertura senza sforzo del laptop al rapido login con Windows Hello, fino ad arrivare al touchpad di precisione e all’esperienza di digitazione perfetta, garantendo la durata della batteria per tutto il giorno, grazie alla porta Thunderbolt™ 4 e alla piattaforma Intel® Evo™. Il display PixelSense 3:2 di Surface Laptop 5 è disponibile nelle opzioni da 13,5″ o 15″, ciascuna con Dolby Vision IQ, che garantisce una migliore qualità dello schermo, con colori vividi e contrasto nitido in qualsiasi condizione di luce. Gli altoparlanti sono perfettamente sintonizzati e offrono l’elaborazione spaziale Dolby Atmos 3D per immergersi completamente nei contenuti. Prezzo Surface Laptop 5: a partire da €1.209

Arc Mouse: