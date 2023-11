PlayStation 5: nuovo spot in attesa del terzo compleanno della console Sony, con vista al Natale

Tra pochi giorni PlayStation 5 compirà tre anni (uscita il 12 novembre in Giappone-USA-Australasia, e il 19 qui in Europa), e per celebrare gli oltre 40 milioni di giocatori di tutto il mondo, Sony Interactive Entertainment ha pubblicato il nuovo spot “Vivi nuove emozioni con PlayStation 5”, ideato per celebrare la forza emotiva del gaming su PS5.

Come scritto sulle pagine del PlayStation Blog, lo spot presenta tutto il ventaglio di emozioni che i giocatori vivono mentre esplorano gli universi di PS5, da un istante di paura dovuto all’incontro ravvicinato con un “Clicker” di The Last of Us Part I, alla gioia di vedere dei Mooncalf in Hogwarts Legacy e di stringere amicizia con un lupo dei ghiacci in FINAL FANTASY XVI. Anche l’immagine di promozione, mostra tre tra i più noti personaggi legati ai PlayStation Studios, Ellie, Kratos e Aloy, con lo schema del ritmo cardiaco di un elettrocardiogramma.

Articoli Consigliati Taxi Life A City Driving Simulator: svelato il periodo d’uscita del simulatore di Taxi per le strade di Barcellona Jusant Recensione: la meraviglia e lo stupore del camminare in verticale

Per la stagione natalizia, verranno introdotti anche nuovi prodotti hardware e accessori pensati per offrire nuovi modi di giocare, tra cui il remote player PlayStation Portal, gli auricolari wireless Pulse Explore e il controller Access per PS5.

Qui sotto potete veder lo spot “Vivi nuove emozioni con PS5”, pubblicato sul canale italiano YouTube di PlayStation.