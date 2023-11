Taxi Life A City Driving Simulator: svelato il periodo d’uscita del simulatore di Taxi per le strade di Barcellona

Il publisher Nacon ha annunciato il periodo d’uscita di Taxi Life A City Driving Simulator, simulatore di guida di taxi in sviluppo da parte di Simteract (team di Train Life A Railway Simulator). Il gioco sarà disponibile da febbraio 2024 su PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per l’occasione è stato pubblicato anche un gameplay trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Come scritto nell’aggiornamento della pagina Steam del gioco, inizialmente sarebbe dovuto uscire quest’anno, ma dopo un po’ di tira e molla con Nacon, gli sviluppatori hanno puntato a febbraio 2024. Aggiungendo: “Come sapete, dicembre è un po’ come un ingorgo di nuove uscite e non volevamo perderci nella confusione. Per questo motivo, ci stiamo tenendo alla larga e ci stiamo preparando per un nuovo inizio l’anno prossimo.”

Caratteristiche del gioco:

Il gioco offre un’autentica fetta di Barcellona con cui giocare: 460 km di strade costruite proprio come quelle reali. Guidando, sembra di attraversare la città vera e propria. Il vostro compito principale è far salire i passeggeri e portarli a destinazione con un ottimo servizio. Mentre pianifichi i tuoi percorsi, dovrai tenere conto di imprevisti come incidenti, lavori stradali, parate e condizioni meteorologiche. Potete anche chiacchierare con i vostri passeggeri mentre guidate. Alla fine del viaggio, vi daranno una valutazione e, se siete stati bravi, anche qualche consiglio: basta tenere un occhio sulla strada!

Qui sotto potete vedere il trailer gameplay di Taxi Life A City Driving Simulator.