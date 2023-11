Hironobu Sakaguchi: il creatore di Final Fantasy ha iniziato a lavorare su un nuovo progetto

Il creatore di Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, ha dichiarato di aver iniziato a lavorare ad un nuovo progetto.

Sakaguchi, che ha diretto i primi cinque capitoli di Final Fantasy, e ha continuato a partecipare alla produzione fino a Final Fantasy XI, ha twittato oggi 7 novembre di aver visitato il Santuario di Ise Jingu nella prefetture di Mie, in Giappone, riferendosi ai suoi progetti futuri.

“Santuario di Ise Jingu”, ha scritto. “Ho ringraziato il santuario per l’inizio del mio nuovo progetto e per la mia buona salute durante il mio checkup fisico”.

Non è chiaro se il nuovo progetto di Sakaguchi sarà un nuovo gioco, un ulteriore lavoro per l’atteso porting per PC di Fantasian o qualcos’altro di non legato ai videogiochi.

Fantasian, l’ultimo titolo di Sakaguchi, è stato pubblicato nell’aprile del 2021 e attualmente è ancora un’esclusiva di Apple Arcade. Tuttavia, già a febbraio Sakaguchi aveva dichiarato di essere interessato al porting del gioco su PC e, potenzialmente, alla realizzazione di un sequel.

“Abbiamo ricevuto molte richieste per rilasciare il gioco anche su PC, e ci sono state anche richieste per un sequel”, aveva detto Sakaguchi a IGN Japan all’epoca, “quindi vorremmo continuare a lavorare il più possibile per soddisfare le loro aspettative”.

Ad agosto era stato individuato nel database di Steam un apparente annuncio di una versione per PC di Fantasian, ma non c’è stato ancora nulla di ufficiale in merito. In un’intervista rilasciata a VGC nel marzo 2021, poco prima dell’uscita di Fantasian, Sakaguchi aveva dichiarato di ritenere che sarebbe potuto essere il suo ultimo progetto. “Penso che sia certamente possibile che questo sia il mio ultimo progetto, e questo era un po’ nella mia mente mentre lo stavamo sviluppando”, aveva detto.

Sapremo dunque di cosa si tratterà questo progetto quando verranno forniti dettagli più concreti sul progetto, intanto, vi lasciamo al tweet di Hironobu Sakaguchi qui sotto.