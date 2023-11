Resident Evil 4: annunciata la data per iPhone 15 Pro, iPad e Mac

Capcom ha annunciato che Resident Evil 4 arriverà sui più recenti dispositivi Apple il 20 dicembre 2023. Preparati dunque a vivere il brivido del survival horror nel palmo della mano con iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. La celebre rivisitazione del classico del 2005 sarà disponibile anche su iPad e Mac con chip M1 o successivo. Il DLC Separate Ways verrà lanciato insieme al gioco principale. Ricordiamo che questo contenuto scaricabile segue Ada Wong in una missione segreta che amplia l’avventura e presenta nuove meccaniche di gioco.

Qui sotto alcuni screen della versione MAC.

Resident Evil 4 è già disponibile per il pre-ordine sull’App Store. I giocatori possono provare una piccola porzione del viaggio da incubo di Leon S. Kennedy con un download gratuito per testare la grafica e le prestazioni sui dispositivi Apple prima di accedere al gioco completo tramite un unico acquisto. Il gioco include il supporto per l’acquisto universale e la progressione incrociata tra iPhone, iPad e Mac, consentendo ai giocatori di godersi il gioco a casa o in viaggio e di continuare a salvare le partite su tutti i dispositivi.

Può essere giocato sui dispositivi Apple con una varietà di controller compatibili. Include anche il supporto per tastiera e mouse per Mac e controlli touch personalizzabili per giocare comodamente su iPhone e iPad.

Resident Evil 4 è fruibile sui dispositivi Apple grazie al RE ENGINE di Capcom e al silicio Apple, tra cui il chip A17 Pro dei modelli iPhone 15 Pro e i Mac con chip della serie M, come il nuovo MacBook Pro con la famiglia di chip M3 e l’iMac supercharged con M3. Il gioco supporta potenti funzioni come MetalFX Upscaling per offrire ottime prestazioni e un gameplay reattivo su iPhone, iPad e Mac.

Ricordiamo infine che Resident Evil Village e la sua Winters’ Expansion sono ora disponibili anche su iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e tutti gli iPad con chip M1 o successivo.

Qui sotto il tweet che annuncia la data del quarto capitolo del survival horror su dispositivi Apple.

Infiltrate the village, save baby Eagle!

Resident Evil 4 launches on December 20th for iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max and all iPads with the M1 chip or later! A demo will be available for those wanting a taste of Leon's intense mission!

Pre-order on the App Store now! pic.twitter.com/4Pbz6Qigx3

— Resident Evil (@RE_Games) November 7, 2023