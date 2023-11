Assassin’s Creed Red avrebbe il primo assassino realmente esistito

Stando a quello che ha riportato Insider Gaming, Assassin’s Creed Red sarà basato su un samurai africano realmente esistito, Yasuke.

Sebbene la storia di Yasuke sia stata raccontata soprattutto nella fiction, storicamente si tratta di una persona realmente esistita, il che lo rende il primo protagonista di Assassin’s Creed a rientrare in questa descrizione.

Le teorie sulla presenza di Yasuke in Assassin’s Creed Red sono apparse per la prima volta dopo il report sempre di Insider Gaming a marzo, che ha confermato che il gioco avrà due personaggi giocabili.

Parlando con alcune fonti, Insider Gaming ha appreso che il personaggio maschile è certamente Yasuke, ma la sua storia è stata riscritta per allinearsi alla storia e alla direzione del gioco.

All’inizio dell’anno, l’utente Twitter j0nathan aveva rivelato alcuni dettagli sulla protagonista femminile, chiamata “Naoe”, che è in cerca di vendetta dopo la morte del padre.

Sempre Insider Gaming ha confermato queste informazioni: il nome completo di Naoe è attualmente Naoe Fujibayashi, figlia del leggendario Fujibayashi Nagato, considerato uno dei tre più grandi jōnin Iga.

Nell’ottobre 2023, la prima immagine di Naoe è trapelata online attraverso il profilo LinkedIn dello scrittore senior Pierre Boudreau.

Qui sotto alcune informazioni che possono essere considerate SPOILER:

Come Naoe, anche la storia di Yasuke inizia con una tragedia e, a differenza della sua vita reale, la sua storia è stata riscritta.

In Assassin’s Creed Red, Yasuke era uno schiavo che viaggiava su una nave di schiavi, quando questa fu attaccata e tutti furono uccisi, compresa la sua amante, ma lui sopravvisse. Yasuke viene poi salvato e portato in Giappone, dove impara la via del samurai al servizio di Nobunaga. All’inizio del gioco, Naoe e Yasuke sono nemici accaniti, ma in seguito si alleano per il desiderio di unificare il Giappone.

Secondo Insider Gaming, gli altri personaggi storici che faranno la loro apparizione in Assassin’s Creed Red sono: Fujibayashi Nagato (padre di Naoe), Oda Nobunaga, Akechi Mitsuhide, Hattori Hanzo (personaggio di ritorno), Toyotomi Hideyoshi, Kōdai-in (moglie di Hideyoshi), Oichi, Ashikaga Yoshiaki, Akechi Kagemitsu e altri ancora.

Al momento non è chiaro se Ubisoft chiamerà Yasuke con il suo nome reale o meno entro il rilascio finale. Noi intanto come sempre attendiamo notizie ufficiali in merito.