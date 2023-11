Tower of Fantasy: nuovi dettagli su Butterfly in the Abyss

Level Infinite e Hotta Studio hanno fornito nuovi dettagli sull’aggiornamento Butterfly in the Abyss, prossima espansione in arrivo il 21 novembre in Tower of Fantasy, l’open-world MMORPG free-to-play per PC e dispositivi mobile (qui il sito ufficiale). Nel nuovo aggiornamento 3.4, i Wanderer avranno l’opportunità di esplorare in profondità Marshville nelle condizioni climatiche più estreme tra venti sferzanti e neve fitta, dovendo affrontare due nuovi boss e una serie di sfide che rendono il viaggio più insidioso che mai. Lungo il cammino, incontreranno le tracce degli sforzi compiuti dalle generazioni passate per difendersi dall’Oscurità e, nel frattempo, scopriranno i loro segreti.

Qui sotto il trailer che vi avevamo mostrato precedentemente, in fondo alla notizia diversi nuovi screenshot.

Qui sotto i dettagli ufficiali del nuovo contenuto di Tower of Fantasy:

Nella Forbidden County, i Wanderer incontreranno un nuovo boss, Nin Yin. Un tempo capo delle Guardie d’Alabastro, Nin Yin ha imbrigliato tre distinti Crystamax dell’Oscurità, che la rendono più potente e imprevedibile di qualsiasi entità dell’Oscurità in tutto il Dominio 9. Oltre a Nin Yin, sarà necessario guardarsi anche da Merbelle, un’entità dell’Oscurità metà umana e metà pesce che risiede nei laghi ghiacciati della Hendeca County. Con creature simili a pipistrelli come Hidewing e Rockwing, preparatevi a incontrare molti ostacoli sul cammino attraverso le contee più remote di Marshville.

Il nuovissimo gameplay di Field of Execution costringerà i giocatori a collaborare per raccogliere risorse e costruire le fortificazioni necessarie contro l’Oscurità di Marshville. Dovranno quindi andare in battaglia per sconfiggere il boss Xingtian, ottenendo in cambio abbondanti ricompense. Con l’aggiornamento 3.4 verrà sbloccata anche la Parte 2 di Marshville coperta dal gelo, una nuova storia principale. Per far naufragare il complotto di Nin Yin e scoprire la verità dietro la Calamità di Hendeca, Ji Yu riprende le sue indagini nella Forbidden County. Riaccende lo Skyburnace per dissipare l’oscurità che aleggia nel cielo sopra Hendeca, alla ricerca dell’indizio chiave sull’Oscurità sepolta sotto la neve nella Forbidden County. Sotto l’abisso, il mistero verrà svelato.

Un’epica battaglia è in arrivo. Per proteggere il Dominio 9, i Wanderer non hanno altra scelta se non prepararsi e aspettare.

Qui sotto gli screen