Hydro X: Corsair amplia la gamma di sistemi custom cooling grazie ai componenti con supporto iCUE LINK

CORSAIR ha presentato oggi le aggiunte più recenti alla popolare gamma Hydro X Series. Fedeli all’impegno che mira a rivoluzionare il sistema di raffreddamento personalizzato DIY, questi prodotti possono essere perfettamente integrati nell’innovativo ecosistema iCUE LINK di componenti smart, andando a migliorare ulteriormente le prestazioni di raffreddamento ed il design. Con l’aggiunta dell’unità pompa/serbatoio iCUE LINK XD5 RGB ELITE LCD e dei waterblock per GPU iCUE LINK XG7 RGB 40-Series, la gamma Hydro X Series espande ancora il numero di prodotti dotati di supporto iCUE LINK e semplifica ulteriormente la realizzazione di un custom loop di categoria superiore.

Facendo seguito al successo riscontrato con CORSAIR XD5 RGB ed al recente lancio di XD5 RGB ELITE, il sistema combinato iCUE LINK XD5 RGB ELITE LCD rappresenta la nuova portabandiera dei sistemi combinati pompa/serbatoio. Questa unità vanta uno schermo LCD IPS da 2,1” posizionato sullo chassis della pompa, un’anteprima assoluta sul mercato, dotato di una risoluzione 480×480 ed in grado di riprodurre la temperatura del refrigerante in tempo reale, immagini oppure GIF animate. L’integrazione della tecnologia rivoluzionaria di iCUE LINK in XD5 RGB ELITE LCD garantisce la massima ottimizzazione in fase di assemblaggio in quanto consente di eliminare i tradizionali connettori MOLEX, riducendo l’ingombro dei cavi e migliorando la connettività. Grazie all’affidabilità assicurata dal motore della pompa Xylem D5 PWM, l’unità XD5 RGB ELITE LCD è un connubio di prestazioni, comodità ed eleganza. È inoltre disponibile nelle varianti Stealth Gray oppure White, messe in risalto da una finitura in lega di zinco di colore grigio canna di fucile.

I waterblock per GPU CORSAIR iCUE LINK XG7 RGB 40-SERIES sono l’aggiunta più recente di questa nuova era della semplicità di assemblaggio. Operando un autentico cambio di passo rispetto ai predecessori, i nuovi modelli XG7 RGB supportano ora la connettività iCUE LINK fin da subito. Questi waterblock a copertura totale garantiscono inoltre prestazioni ottimali abbinate a temperature ridotte. A sottolineare la versatilità di impiego, la nuova serie XG7 RGB offre una vasta gamma di possibilità di connessione, soddisfacendo perfettamente le esigenze degli assemblatori DIY più disparati. Nel corso dei prossimi mesi saranno inoltre disponibili molteplici modelli sviluppati per garantire la compatibilità con un numero crescente di schede grafiche.

Rivoluzionando il design dei circuiti, il nuovo tubo flessibile a rete Hydro X Series XT è una soluzione innovativa realizzata in resistente gomma EPDM. Il rivestimento in rete, unico nel suo genere, è solido e bello da vedere, e regala uno stile senza precedenti nel panorama dei sistemi di raffreddamento personalizzato. Disponibile nelle colorazioni nera oppure bianca, questo tubo è sinonimo di durata nel tempo e design ineguagliabile.

Introducendo queste ultime innovazioni, CORSAIR sta continuando a perfezionare la gamma Hydro X Series in modo da soddisfare le richieste in costante evoluzione degli appassionati di assemblaggio DIY. Con la gamma Hydro X Series, ogni componente non si integra semplicemente con tutti gli altri, ma si armonizza, così da creare un sistema unificato, che offre prestazioni elevate ed un look senza pari. Proprio come iCUE LINK permette di unire i componenti sfruttando uno standard di collegamento unificato, la nuova serie Hydro X incorpora una sinfonia di eccellenza nelle prestazioni e nel design.

Disponibilità e prezzi

I waterblock per GPU CORSAIR iCUE LINK XD5 RGB ELITE LCD, iCUE LINK XG7 RGB 40-SERIES e i tubi flessibili a rete Hydro X Series XT sono ora disponibili sullo store online di CORSAIR e tramite la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo.

I waterblock per GPU iCUE LINK XD5 RGB ELITE LCD, iCUE LINK XG7 RGB 40-SERIES e i tubi flessibili a rete Hydro X Series XT godono di una garanzia di tre anni e sono coperti dall’assistenza clienti globale e dalla rete di supporto tecnico CORSAIR.

Per i prezzi aggiornati dei waterblock per GPU iCUE LINK XD5 RGB ELITE LCD, iCUE LINK XG7 RGB 40-SERIES e dei tubi flessibili a rete Hydro X Series XT, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.

