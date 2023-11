Crunchyroll Game Vault: disponibile per abbonati Mega e Ultimate Fan il servizio gaming mobile

Crunchyroll ha potenziato le sue membership Mega Fan e Ultimate Fan con Crunchyroll Game Vault, un accesso illimitato a una libreria in costante crescita di giochi premium per dispositivi mobili, specifici per gli appassionati di anime e di intrattenimento ispirato agli anime. Disponibili per i membri di Crunchyroll Mega e Ultimate Fan in oltre 200 paesi e territori, i giochi del Game Vault sono giocabili senza pubblicità e senza acquisti in-app.

A partire da oggi, i membri di Crunchyroll Mega Fan e Ultimate Fan possono scaricare i cinque esclusivi titoli di lancio di Crunchyroll Game Vault su Android per goderseli insieme alla più grande libreria di anime in streaming del mondo con oltre 24.000 ore di contenuti. iOS è in arrivo.

Crunchyroll ha collaborato con sviluppatori ed editori per far debuttare su mobile l’action tattico Captain Velvet: The Jump+ Dimensions; il beat-em-up River City Girls e il gioco di ruolo Wolfstride su iOS e Android, disponibili gratuitamente e in esclusiva sul Game Vault. Cos’ come la visual novel indie Behind the Frame: The Finest Scenery e il titolo di puzzle a tema alimentare inbento sono ora disponibili gratuitamente per chi ha un abbonamento Mega Fan o Ultimate Fan tramite Crunchyroll Game Vault.

I giocatori possono ottenere una key iscrivendosi o passando all’iscrizione Mega o Ultimate Fan. Il servizio sarà inoltre caratterizzato da continue aggiunte alla sua line-up, con una nuova ondata di titoli in arrivo.

Ha dichiarato Terry Li, vicepresidente esecutivo di Emerging Business di Crunchyroll:

“Crunchyroll Game Vault è una libreria curata e mirata di titoli premium per i fan globali degli anime che amano i giochi, che aggiunge ancora più valore alle iscrizioni a Crunchyroll mettendo in contatto i fan con contenuti che si ispirano agli anime. Inoltre, non vediamo l’ora di collaborare con sviluppatori internazionali per portare i loro titoli su mobile per la prima volta o per introdurre giochi mobile già esistenti alla comunità di Crunchyroll come parte di un’incredibile line-up”.

Ha acciunto Adam Tierney, director di River City Girls di WayForward:

“WayForward e Arc System Works sono entusiasti di collaborare con Crunchyroll Game Vault per la versione mobile di River City Girls. Le immagini in stile anime, le cutscene in stile manga e l’orecchiabile musica synthpop dovrebbero essere di casa per i membri premium di Crunchyroll. Ci auguriamo che i fan di Crunchyroll si divertano a visitare le interessanti location di River City (e a pestare qualche dozzina di cattivi mentre siete qui)”

Il nuovo servizio completa la crescente libreria di titoli pubblicati da Crunchyroll Games, la divisione interattiva di Crunchyroll dedicata alle esperienze di gioco di anime scaricabili gratuitamente, tra cui Street Fighter: Duel, My Hero Academia: The Strongest Hero e il prossimo One Punch Man: World.

Qui sotto il trailer di lancio.