Iron Marines Invasion Recensione: sempre pronti a difendere la pace

Iron Marines Invasion è un titolo RTS strategico sviluppato da Ironhide Game Studio, azienda che ha realizzato altri titoli simili come JunkWorld, Kingdom Rush e Clash of the Olympians. Di solito, quando si pensa a giochi di strategia, vengono in mente Company of Heroes III, Minecraft Legends, Baldur’s Gate III e altri simili. L’IP è il secondo titolo della serie Iron Marines e si basa sulla formula pluripremiata del gioco originale. In Iron Marines Invasion, i giocatori devono usare le loro tattiche RTS per condurre la loro squadra alla vittoria e difendere l’universo attraverso più di 25 incredibili mondi pieni di sfide uniche, nemici e missioni secondarie.

Articoli Consigliati ADE Apulia Digital Experience 2023: il programma di domenica 12 novembre Turok 3 Shadow of Oblivion Remastered: rimandato al 30 novembre

Iron Marines Invasion: soldati dalla tempra d’acciaio

In una galassia lontana lontana…

Dopo cinque anni di pace, nuove minacce sono sorte dal cuore della galassia. La Federazione sta reclutando i suoi migliori agenti per esplorare innumerevoli mondi e difendere la pace. Sul lontano pianeta Ycicl III alcuni Marines affrontano gelide temperature polari per raggiungere la base della Federazione e incontrare altri eroi, provenienti da pianeti diversi, per decidere le strategie migliori da adottare per difendere i pianeti della Federazione. Durante le loro missioni, sia i Marines che gli eroi si scontrano con fazioni criminali degli Avvoltoi Cremisi e dei Raad, il cui scopo è portare scompiglio nella galassia e distruggere tutto ciò che la Federazione è riuscita a costruire negli ultimi cinque anni di pace: usando qualsiasi mezzo illecito. L’obbiettivo della Federazione tramite il supporto dei Marines e dei vari eroi è fermare gli Avvoltoi Cremisi e i Raad per riportare l’ordine nella galassia…

Iron Marine Invasion presenta un gameplay adatto ad ogni tipo di giocatore poiché permette di scegliere tra tre diversi livelli di difficoltà: Facile, Normale o Veterano; esiste anche la modalità Impossibile, disponibile una volta completata la storia della Campagna. La difficoltà può essere modificata durante la partita tramite il menù Impostazioni, garantendo un’esperienza diversificata e godibile, partendo dal principiante fino al PRO. I giocatori possono scegliere tra nove eroi con potenti abilità da addestrare, otto armi speciali, quaranta potenziamenti e dieci gruppi di unità per un totale di 30 truppe. Sono anche disponibili, durante il gioco, 70 operazioni speciali per portare al massimo le abilità dei Marines, con incarichi come recuperare i contenitori o i farmaci rubati. Sia nelle missioni principali che in quelle secondarie è possibile accumulare monete spendibili in vari modi. Durante il gioco è possibile ricevere dei premi giornalieri completando determinati obbiettivi; la quest completata sarà disponibile nuovamente solo dopo un certo periodo di tempo; inoltre, si può scegliere di spendere monete per completare un obbiettivo.

Sia gli eroi che le diverse unità si possono sbloccare dopo aver portato a termine una specifica missione. Possiamo classificare ogni truppa nelle seguenti categorie: thank, ravvicinato, a distanza, aereo, terra, acqua. Per quanto riguarda gli Eroi, guadagnano esperienza e salgono di livello durante ogni missione. Quando si raggiunge un certo livello o dopo specifiche partite è possibile ricevere dei punti per aumentare i parametri delle loro abilità. Il titolo permette di equipaggiare fino a tre delle otto armi speciali: ognuna ha un utilizzo limitato e, dopo aver esaurito tutte le possibilità, il giocatore può scegliere se cambiarle oppure spendere monete per aumentare i loro tempi di utilizzo. Il titolo mette a disposizione un Glossario che registra gli incontri con le civiltà dei vari pianeti, creando un’enciclopedia galattica contenente tutte le informazioni dei popoli incontrati come le tecnologie o semplicemente l’aspetto fisico degli abitanti di un pianeta. Tutto viene rappresentato tramite un’illustrazione che è possibile trovare all’interno della sezione del popolo di appartenenza.

Tra fumetto e pixel art

In ogni partita è presente un campo base da conquistare, prima di iniziare la missione, o come punto iniziale e fondamentale per la squadra. In ogni base sono presenti la Raffineria con le Riserve di Etherium, che permette di accumulare questo materiale raro in grandi quantità; l’Etherium serve per poter chiamare le diverse truppe di Marines a combattere o per realizzare altri edifici come le torri difensive; è possibile trovare il materiale sparso in tutta la mappa di gioco. La parte più importante è il Centro di Comando, che funge da nucleo della base, e quando viene distrutto si perde la postazione. Nel campo è possibile attivare una o più torri difensive, per respingere i nemici esterni, indebolirli ed eliminarli. Il gameplay per la maggior parte del tempo è gestito dalla CPU, come nei classici RTS, permettendo al giocatore di usare il mouse per selezionare il gruppo di personaggi e spostarli da un punto ad un altro, o per attivare delle funzioni; permette anche di utilizzare le scorciatoie dalla tastiera per poter attivare le abilità o le armi speciali.

Il gameplay richiede pazienza per elaborare le diverse strategie richieste in ogni missione dove, non è sufficiente solo attaccare i nemici o le basi avversarie, ma è necessario anche pensare a come difendersi nel caso la postazione alleata venga attaccata o conquistata in assenza degli alleati. In alcuni casi è necessario cercare di perdere tempo e sopravvivere fino alla fine della missione, come quando i Marines devono sorvegliare un prigioniero appartenente agli Avvoltoi Cremisi e attendere che la nave alleata arrivi per portarlo via. Come nei classici RTS strategici la scelta di game design, sia per i personaggi che per gli oggetti, ricade sul recupero automatico e graduale di energia durante i momenti di tregua o di ritirata; anche la ricostruzione degli edifici, sia principali che secondari, avviene in modo automatico, anche se con una velocità maggiore. Questo aspetto porta il giocatore ad eseguire delle strategie mirate, con assalti veloci e ben efficaci, per poter sconfiggere un certo numero di nemici o per distruggere abbastanza strutture, in modo da portarsi in vantaggio rispetto agli avversari.

La grafica 2D di Iron Marines Invasion è un misto di pixel art e uno stile narrativo ispirato ai comics americani. Il titolo permette di scegliere i frame rate desiderati per far girare il gioco, portando l’IP fino a 120 fps. Inoltre, si può decidere la dimensione della finestra di gioco con un massimo di 1152×864, con le opzioni Schermo Intero e V-Sync disponibili. La narrazione viene proposta attraverso diverse tavole grafiche e ballon, che rendono la presentazione della storia leggera e piacevole da seguire. Anche se l’IP gira con i parametri massimi, la grafica è abbastanza superficiale e consente solo di riconoscere i tuoi Marines da i nemici, soprattutto nei momenti di combattimento in mischia, dove sono presenti moltissimi personaggi. Stesso discorso per gli oggetti e le armi, riconoscibili solo dal contrasto rispetto allo sfondo della mappa e non dalla loro animazione. L’ambientazione non viene diversificata, ma sembra diventare una cosa sola con la flora e la fauna (quest’ultima accennata con brevi comparse di animali nascosti) del pianeta.

L’HUD del gioco è stato pensato per essere intuitivo, sia per le missioni che per utilizzare diversi strumenti come il Glossario, gli Obbiettivi o le Impostazioni. La grafica, oltre a presentare l’icona del personaggio, dello strumento, dell’abilità o dell’arma, suggerisce anche le scorciatoie per la tastiera da utilizzare durante il gioco. Nella parte in alto dell’HUD è presente una barra dove sono memorizzate le missioni già superate e disponibili per riprovare ad affrontarle. Non sono stati riscontrati bug o errori importanti, poiché con la sua semplicità e peso riesce facilmente a girare sulla maggior parte dei PC con Windows 11 senza creare nessun problema grave.

PIATTAFORME: MOBILE, PC

SVILUPPATORE: IRONHIDE GAME STUDIO

PUBBLISHER: IRONHIDE GAME STUDIO

In Iron Marines Invasion, i giocatori devono usare le loro tattiche RTS per condurre la loro squadra alla vittoria e difendere l’universo attraverso più di 25 incredibili mondi pieni di sfide uniche, nemici e missioni secondarie. Sia nelle missioni principali che in quelle secondarie è possibile accumulare monete spendibili in vari modi. Per affrontare i nemici sono a disposizione Eroi provenienti da ogni pianeta della Federazione e diverse truppe che lo supportano negli assalti e nelle missioni. L’IP, come nei più classici RTS strategici, permette di utilizzare mouse e tastiera per selezionare i personaggi e compiere diverse azioni di combattimento. Le impostazioni permettono di mappare i comandi per trovare lo stile migliore per il gameplay. La scelta di game design permette il recupero di energia e la ricostruzione degli edifici in modo automatico, consentendo scelte di gameplay veloci e ben mirate ma efficaci. La narrazione presenta uno stile simile ai comics americani, con tavole grafiche e balloon che raccontano la storia del gioco. Il titolo permette di scegliere anche il numero di frame rate desiderati per far girare il gioco, portando l’IP fino a 120 fps, consente di decidere la dimensione della finestra di gioco con un massimo di 1152×864. L’HUD del gioco è stato pensato per essere intuitivo, sia per le missioni che per utilizzare diversi strumenti. La grafica è abbastanza superficiale e sufficiente solo per poter riconoscere i tuoi Marines da i nemici, soprattutto nei momenti di combattimento in mischia dove sono presenti moltissimi personaggi. Non sono stati riscontrati bug o errori importanti, poiché il gioco riesce facilmente a girare sulla maggior parte dei PC con Windows 11 senza creare nessun problema grave. Si spera che il titolo, già buono, possa migliorare in futuro con i dovuti aggiornamenti.