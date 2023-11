Legend of Zelda Live-action: annunciato il film da Nintendo

Qualche mese fa avevamo già parlato di varie indiscrezioni, riguardanti la possibilità di vedere nuovi film Nintendo al cinema. Si parlava, infatti, di vari rumor, alcuni in riferimento proprio a un live-action sulla saga di The Legend of Zelda.

Questo rumor ormai è stato confermato proprio da Shigeru Miyamoto, autore della casa Nintendo e ideatore di molti giochi come la serie di Super Mario, Pikmin, Star Fox, e appunto proprio The Legend of Zelda.

L’informazione è stata appena diffusa dall’account ufficiale di Twitter di Nintendo, dove Miyamoto ha dichiarato che il film live-action è in lavorazione già da molti anni, con l’aiuto di Avi Arad-san, produttore cinematografico ed ex amministratore delegato della Marvel Entertainment quando era ancora Marvel Enterprises, al quale si deve il successo di vari film animati su Spider-Man.

Inoltre, pare che la pellicola sarà diretta dal regista Wes Ball, il quale ha diretto la trilogia di Maze Runner, coinvolto anche nella realizzazione di Super Maio Bros – Il Film. Da quel poco che si sa, probabilmente il film seguirà le vicende di Link contro il malvagio Ganon per salvare Zelda, principessa di Hyrule, anche se è molto probabile che il live-action vorrà inserire elementi più particolari e interessanti per rendere il film più avvincente.

Si parlava giù da tempo di un film sulla saga di The Legend of Zelda, e finalmente il sogno non sembra troppo lontano: infatti la Nintendo e la Arad Production Inc. lavoreranno insieme, con i finanziamenti offerti anche dalla Sony Pictures Entertainment Inc. Non sembrano esserci altre importanti informazioni a riguardo, per quanto qualcuno già scherza sul voler vedere Chris Pratt come “voce” per il protagonista Link, e molti fan tremano al pensiero di vedere il proprio gioco preferito rovinato da un live-action.

Dopo il successo di Super Mario Bros – Il Film, che ha creato veri e propri tormentoni come Peaches di Jack Black, le aspettative su questa nuova pellicola sono sicuramente molto alte, anche perché si parla di Live-action, parola che spesso, associata a progetti che si ispirano a serie videoludiche o animate, spaventa molto. Per il momento, quindi, rimaniamo in attesa di nuovi aggiornamenti!