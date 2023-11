Persona 5 Tactica: il nuovo trailer presenta Goro Akechi

ATLUS ha rilasciato un nuovo trailer di Persona 5 Tactica introducendo il contenuto scaricabile del day one “Repaint Your Heart” e il personaggio Goro Akechi (doppiato da Souichirou Hoshi). Il titolo arriverà il 17 novembre 2023 su Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch. L’IP sarà anche disponibile su Xbox Game Pass all’uscita. Di seguito la descrizione ufficiale del personaggio:

Uno studente del terzo anno delle superiori e detective. Ha risolto numerosi casi e si è costruito una reputazione anche tra gli investigatori professionisti. Con il suo intelletto acuto, la sua personalità amabile e il suo bell’aspetto, non c’è da meravigliarsi che le persone prestino attenzione a ciò che fa. Con frequenti apparizioni sui media, i suoi fan lo pubblicizzano come il secondo avvento del Detective Prince. Nella sua ricerca dei Phantom Thieves, un certo incidente lo spinge a collaborare con loro. La sua Persona è Robin Hood.

Di seguito una panoramica del titolo:

I Phantom Thieves sono tornati per una nuova missione! In una giornata apparentemente normale al Café Leblanc, i nostri eroi vengono improvvisamente trasportati in un altro mondo di guerra e oppressione. Uniscono le forze con il capo del corpo ribelle per guidare il colpo di stato e liberarsi dal dominio tirannico. Scatena una rivoluzione, attraversa i regni e scopri la verità dietro questo mondo misterioso.

Persona 5 Tactica è ora disponibile per il pre-ordine e arriverà in tutto il mondo il 17 novembre 2023 su Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Il gioco sarà anche disponibile su Xbox Game Pass all’uscita. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.