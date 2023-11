The Legend of Zelda Tears of the Kingdom supera i 19 milioni di unità vendute

Oltre ad aggiornare i dati relativi all’hardware per il trimestre terminato il 30 settembre, Nintendo ha anche rivelato la top ten dei titoli più venduti per lo stesso periodo. Sono presenti i soliti sospetti, ma il più degno di nota è The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che ha venduto 19,5 milioni di unità dal lancio a maggio. Il suo ultimo traguardo di vendita è stato di 18,5 milioni di unità vendute al 30 giugno. Ricordiamo che per Tears of the Kingdom è stato annunciato il film live-action. The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha venduto 31,15 milioni di unità nel corso della sua vita. È stato lanciato a marzo 2017, quindi, in sostanza, il sequel ha già raggiunto oltre il 50% delle vendite totali del primo gioco nei primi quattro mesi. Di seguito una panoramica di Tears of the Kingdom tramite la pagina Nintendo:

Un’epica avventura nelle terre e nei cieli di Hyrule vi aspetta in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per Nintendo Switch. L’avventura è vostra da creare in un mondo alimentato dalla vostra immaginazione. In questo sequel di Breath of the Wild, decidete il vostro percorso attraverso i vasti paesaggi di Hyrule e le misteriose isole che fluttuano nei vasti cieli sopra. Scegli il tuo cammino attraverso le sconfinate distese di Hyrule e le misteriose isole che fluttuano nei suoi vasti cieli. Il cielo non è l’unica cosa che è cambiata a Hyrule. Luoghi familiari hanno subito drastiche trasformazioni e il mondo è costellato di nuovi villaggi, umide grotte e misteriosi baratri che aspettano solo di essere esplorati.

Articoli Consigliati Genshin Impact: nuovo trailer di approfondimento su Furina Persona 5 Tactica: il nuovo trailer presenta Goro Akechi

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è disponibile per Nintendo Switch.