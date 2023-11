Genshin Impact: nuovo trailer di approfondimento su Furina

La versione 4.2 di Genshin Impact, intitolata “La Maschera della Colpa”, è finalmente disponibile su tutte le piattaforme. L’aggiornamento introduce l’ultima parte dell’Archon Quest di Fontaine, con la Nazione dell’Acqua ormai destinata a scomparire. L’aggiornamento include anche due nuovi personaggi giocabili: Charlotte, la giornalista dell’Uccello a Vapore, e l’Archon Hydro Furina. Ricordiamo che Hoyoverse ha annunciato i nuovi personaggi giocabili della versione 4.3.

Hoyoverse ha pubblicato un nuovo trailer dedicato all’Archon Hydro, intitolato Riflessa nello Specchio, dove viene approfondito il personaggio di Furina e le sue abilità in combattimento. Trovate maggiori informazioni sul personaggio di Furina, sul sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica del trailer:

Per toccare i cuori degli spettatori, ogni attore deve prima immedesimarsi nel proprio ruolo. Ciò richiede un talento eccezionale e innumerevoli prove, al punto da non notare alcun difetto quando si guarda allo specchio.

Di seguito una panoramica delle abilità:

Attacco Normale : sferra fino a 4 colpi consecutivi

: sferra fino a 4 colpi consecutivi Attacco caricato : consuma una determinata quantità di vigore per eseguire un assolo di danza che infligge DAN fisici agli avversari nelle vicinanze e modifica la polarità Archè di Furina. Se i Membri del Salon o il Cantante delle Mille Acque evocati dalla sua abilità elementale Salon Solitaire sono presenti in campo, le loro rispettive formazioni si scambiano di conseguenza.

: consuma una determinata quantità di vigore per eseguire un assolo di danza che infligge DAN fisici agli avversari nelle vicinanze e modifica la polarità Archè di Furina. Se i Membri del Salon o il Cantante delle Mille Acque evocati dalla sua abilità elementale Salon Solitaire sono presenti in campo, le loro rispettive formazioni si scambiano di conseguenza. Archè Seggi sacri e secolari: dopo aver colpito gli avversari con attacchi normali, e in base alla sua polarità attuale, Furina genera a determinati intervalli un Aculeo spettrale o una Lama nascente, infliggendo DAN da Hydro della polarità corrispondente. Quando Furina entra in campo, il suo Archè di partenza è Ousia.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.