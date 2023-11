Nintendo continuerà a rilasciare nuovi titoli per Nintendo Switch

Nintendo continuerà a rilasciare nuovi titoli e contenuti per Switch “senza essere vincolati al concetto tradizionale di ciclo di vita della piattaforma“, ha affermato il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa nella presentazione dei risultati finanziari del secondo trimestre della società per l’anno fiscale che si concluderà a marzo 2024. Di recente, sono emersi i bundle per il Black Friday. Ricordiamo, che per Tears of the Kingdom, l’azienda ha annunciato il film live-action e il gioco action-RPG ha venduto oltre 19 milioni di unità dal lancio. Di seguito la dichiarazione di Furukawa:

Nintendo Switch entrerà nel suo ottavo anno nel marzo 2024. Continueremo a rilasciare nuovi titoli e contenuti per Nintendo Switch senza essere vincolati dal concetto tradizionale di ciclo di vita della piattaforma. Guardando al futuro, vorremmo continuare a vedere molti consumatori giocare a Nintendo Switch e mantenere il nostro slancio commerciale.

Furukawa ha anche rivelato che NSO ha oltre 38 milioni di abbonati al 30 settembre 2023 e l’azienda intende “continuare a offrire nuovi modi agli utenti di divertirsi con Switch a lungo termine espandendo i contenuti disponibili tramite Nintendo Switch Online”. L’account Switch, che è gratuito, conta oltre 330 milioni di utenti registrati. Ciò include le regioni in cui Switch non viene venduto, poiché le applicazioni mobili hanno portato l’account a una gamma più ampia di utenti.

