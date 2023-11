Mass Effect: Bioware festeggia i 16 anni della serie, ecco le novità dell’N7 Day

L’N7 Day arriva quasi 16 anni dopo l’uscita di Mass Effect e onora l’appassionata community che ha abbracciato le storie e i personaggi dell’amata serie. Mentre il prossimo capitolo è ancora in sviluppo, lo studio ha pubblicato oggi un nuovo post sul blog dedicato all’N7 Day con le parole di Mike Gamble, Mass Effect Franchise Director & Executive Producer, e ulteriori aggiornamenti che includono collaborazioni, partnership, attrezzature, oggetti da collezione e altro ancora per celebrare i fan di Mass Effect in tutto il mondo. Potete trovare il post completo sul blog dell’N7 Day di BioWare qui. Di seguito è riportata una panoramica di tutti gli aggiornamenti dell’N7 Day:

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

