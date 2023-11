Red Dead Online: ecco le novità per festeggiare il Giorno del Ringraziamento

Il Giorno del Ringraziamento si avvicina e con esso lo spirito di comunità e gli abbondanti raccolti riempiono le nostre giornate. In Red Dead Online, di Rockstar Games, radunatevi intorno al fuoco, preparate generosi stufati e procuratevi delle carcasse di tacchino per prepararvi a una calda stagione festiva. I Commercianti possono approfittare delle ricompense maggiorate e di una serie di bonus per Commercianti per procurarsi tutto il necessario e far sì che le feste siano celebrate a dovere. Da segnalare inoltre il ritorno di alcuni capi d’abbigliamento per un periodo di tempo limitato, una nuova rotazione per la Serie in evidenza e un abito ispirato dalla community degno di un commerciante di successo. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale qui.

L’inverno si avvicina e sale la domanda di pelli e pellicce, così i Commercianti hanno la possibilità di ottenere RDO$, PE del personaggio e PE del Ruolo doppi su tutte le vendite da Commerciante. Nel frattempo, chi si procura carcasse, pelli e pellicce perfette otterrà una quantità doppia di materiali da Commerciante, a tutto vantaggio dell’attività in società con Cripps. Ottenendo abbastanza materiali da raggiungere lo stato In abbondanza in un momento qualsiasi di questo mese si riceverà un’offerta per il 40% di sconto su un articolo per Commercianti Principianti o Promettenti (tutte le ricompense e le offerte saranno consegnate entro 72 ore dal completamento). I Commercianti potranno raccogliere i ricchi frutti del proprio onesto lavoro ricevendo Oro triplo sugli scambi con esperienza da Commerciante nella sezione Ricompense del menu Progressi e RDO$, PE e PE del Ruolo doppi per la partecipazione all’evento Free Roam La via del commercio. Effettua l’accesso per giocare a Red Dead Online durante la settimana del Ringraziamento (21-27 novembre) per ricevere 3 unità di medicine potenti, carne di selvaggina di grossa taglia, menta campestre, origano e timo selvatico oltre a 3 unità di sieri speciali, carne tenera d’uccello, pasto per cavalli e unguento per cavalli… l’essenziale per dei festeggiamenti saporiti e sazianti.

