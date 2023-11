Vampire the Masquerade Bloodlines 2: ecco il clan Brujah

Lo sviluppatore The Chinese Room ha rilasciato un nuovo trailer di Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, questa volta mostrando uno dei clan giocabili che saranno disponibili nel prossimo gioco. Il breve trailer di 15 secondi, che puoi vedere qui sotto, mostra il clan Brujah.

Osservando le piccole parti di gameplay che possiamo vedere nel trailer, sembra che il clan Brujah in Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 condividerà alcuni tratti con la sua rappresentazione nell’originale Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Nell’ambientazione del Mondo di Tenebra, i vampiri del clan Brujah tendono ad essere più abili nel combattimento corpo a corpo. Il clan tende in genere ad essere la scelta ideale per i giocatori che potrebbero voler affrontare il gioco con uno stile di gioco rissa, e il clan ha abilità che ruotano attorno al miglioramento della velocità e della forza del giocatore. Il gioco ha visto parecchi post degli sviluppatori negli ultimi due mesi, l’ultimo dei quali parla del suo protagonista.

Nel gioco, i giocatori assumeranno il ruolo di un vampiro anziano che si sveglia intrappolato a Seattle e l’intera portata del suo potere viene soppressa artificialmente. Il gioco sarà una rivisitazione del genere neo-noir, confondendo i confini della moralità ed esplorando temi come la paranoia, la vendetta e l’alienazione. Secondo Longthorne, tutti i personaggi secondari del gioco, come Lou, Ryong e Tolly, avranno i propri obiettivi che i giocatori potranno influenzare con il loro coinvolgimento.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 è previsto per l’autunno 2024 e arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.