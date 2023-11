Alone in the Dark: nuovo video gameplay

THQ Nordic ha pubblicato un nuovo filmato gameplay, di quasi 8 minuti, per Alone in the Dark, nuova versione del survival horror in sviluppo da parte di Pieces Interactive.

Nuove scene di gioco inedite, nemici inquietanti e ambienti sospetti sono presenti in questo nuovo trailer dal titolo “Looking for Jeremy”.

Come scritto nell’aggiornamento sulla pagina Steam, dopo aver ricevuto una lettera misteriosa, Emily e l’investigatore privato Edward arrivano a Derceto Manor per scoprire eventi inspiegabili e trovare, per l’appunto, Jeremy. Quartieri tetri e situazioni pericolose, mettono in dubbio ciò che è reale e ciò che non lo è. Le munizioni scarseggiano e i mostri possono far paura: a volte è meglio scappare ed evitare gli scontri. Le scene variano a seconda che si giochi nei panni di Emily o di Edward, e vengono quindi mostrate le due prospettive nel video, che potete vedere in fondo alla notizia.

Caratteristiche del gioco:

Riscopri Emily ed Edward interpretati da Jodie Comer (Killing Eve, Free Guy) e David Harbour (Stranger Things, Black Widow), che hanno prestato voce, aspetto e sapienza recitativa ai protagonisti.

Esplora la villa di Derceto in questa rivisitazione di Alone in the Dark, una lettera d’amore per il classico gioco horror di culto degli anni 90.

Ritorna alle radici dell’horror psicologico e sperimenta un viaggio degno del gioco che ha dato vita al genere.

Tuffati in un mondo ricco di suoni che ti daranno i brividi con un’angosciante e ispirata colonna sonora.

Goditi l’emozione di una sopravvivenza disperata in un mondo dove la realtà sta venendo meno, dove il male si cela in ogni ombra e le munizioni sono scarse.

Vivi un incubo dalla prospettiva di Emily Hartwood o Edward Carnby e svela gli oscuri segreti di una villa gotica.

Immergiti in un profondo racconto psicologico che ti porterà al di là dell’immaginabile, scritto da Mikael Hedberg, lo scrittore di horror di culto come SOMA e Amnesia.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer, ricordando che Alone in the Dark sarà disponibile dal 16 gennaio 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X/S.