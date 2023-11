Farming Simulator Kids: annunciato il titolo agricolo pensato per i bambini

Giants Software e John Deere hanno annunciato Farming Simulator Kids, nuovo titolo della nota serie simulativa agricola, qui pensato per i bambini: sarà disponibile per Nintendo Switch e i dispositivi mobile, adatto a tutte le età, a partire dalla primavera del 2024. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia. Qui sotto gli screenshot.

Caratteristiche:

AGRICOLTURA GIOCOSA E TANTI MINIGIOCHI

Grazie ad una grafica carina e simpatica, Farming Simulator Kids invita i giovani giocatori a vivere una vita di fattoria serena e confortevole. Lo stile di gioco di Farming Simulator Kids si concentra su una presentazione audiovisiva più che sul testo, educando ed intrattenendo i piccoli giocatori in un ambiente a misura di bambino. Inoltre, dei vicini virtuali – inclusi alcuni animali antropomorfi – avranno bisogno di aiuto, chiedendo ai giovani agricoltori, per il raccolto o per preparare deliziosi sandwich.

EDUCAZIONE E INTRATTENIMENTO PER I PIÙ PICCOLI

I bambini esplorano le ambientazioni della fattoria per crescere sani raccolti oppure prendersi cura di adorabili animali da fattoria come le mucche, i polli o anche le oche nelle loro stalle. A supporto delle operazioni dei più piccoli non possono mancare grandi trattori e altri veicoli; infatti, i piccoli possono utilizzare un’ampia gamma di macchinari del famoso produttore John Deere. Il tutto creando storie indimenticabili ed educative che vengono premiate attraverso tenendo traccia dei successi e che possono essere salvate attraverso la modalità di creazione di video.

DARE VALORE A CIÒ CHE SI PRODUCE

Ha dichiarato Thomas Frey, Direttore Creativo in GIANTS Software:

“Siamo entusiasti oltre ogni limite di introdurre i bambini piccoli all’agricoltura in un modo giocoso e protetto,” “Con John Deere, che per noi è il partner ideale per Farming Simulator Kids, stiamo creando un gioco sull’agricoltura per giovani giocatori educativo e indimenticabile, ma anche motivante, che possa far nascere in loro un interesse per l’agricoltura stessa.

Ha commentato Stefan Mügge, Manager Marketing Communication in John Deere:

“É un piacere per noi supportare un progetto così interessante, che avvicina i più giovani al mondo agricolo in un modo giocoso e che risveglia il loro interesse per la produzione alimentare”

Oltre ai minigiochi come il giardinaggio e la preparazione di sandwich, c’è molto altro: i piccoli agricoltori visitano il proprio negozio in fattoria per imparare ad avere il senso del valore dei prodotti freschi che hanno prodotto e per i quali si sono presi cura. Possono commercializzare i prodotti in un negozio di scambio, creare cibi deliziosi o semplicemente rilassarsi nella propria casa interagendo con adorabili personaggi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Grafica child-friendly, musica ed effetti sonori

• Creazione di personaggi con molti stili e varianti

• Diverse ambientazioni da esplorare: fattoria, fienile, market e molto altro

• 10+colture da piantare e raccogliere, 75+ tipi di alimenti, 100+ oggetti ed elementi aggiuntivi

• Veicoli e strumenti di John Deere, il marchio agricolo più importante nel mondo

• Animali domestici e selvatici di cui prendersi cura

• Disponibili personaggi e animali adorabili

• Attività come la cura dei campi, la guida dei veicoli, il giardinaggio e la preparazione di sandwich

• Sistema di ricompense digitali e creazione di video

Qui sotto il trailer d’annuncio di Farming Simulator Kids.