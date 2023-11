Dead by Daylight: in arrivo Chucky

Behaviour Interactive ha annunciato l’arrivo di una delle più note icone dell’horror, Chucky, in Dead by Daylight. Sarà disponibile dal 28 novembre: la bambola assassina arriva con un nuovo capitolo, e sarà il primo killer ad avere la telecamera in terza persona. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa una descrizione dal sito ufficiale da parte degli sviluppatori, in cui sono segnati anche i suoi perk:

Nel corso degli anni, The Fog ha accolto la sua parte di icone horror leggendarie, ma non si può parlare di un roster di questo calibro senza Chucky. In passato si pensava che la sua stazza avrebbe reso impossibile la sua presenza in The Fog, dove il ciclo di gioco dell’assassino ruota attorno al prendere, al trasporto e all’aggancio dei sopravvissuti.

Questo non ha impedito al team di provare a realizzarlo e ora siamo entusiasti di celebrare finalmente l’arrivo del più famoso dei serial killer, Charles Lee Ray. Per aiutarci a catturare l’essenza del personaggio, siamo stati onorati che Brad Dourif, il doppiatore originale di Chucky, abbia ripreso il suo ruolo iconico e abbia registrato nuove battute per la bambola sboccata.

I giocatori potranno personalizzare il loro piccolo Killer attraverso una serie di terrificanti abiti adatti solo al più famoso degli assassini. Con un tocco unico, i giocatori potranno anche personalizzare il loro Killer con il vestito da brava ragazza. Ispirato a Tiffany Valentine, alias la Sposa di Chucky, e doppiato dalla leggendaria Jennifer Tilly, questo outfit dà vita all’altra metà di Chucky come mai prima d’ora.

Qui sotto potete vedere il trailer di Chucky in attesa del suo arrivo in Dead by Daylight.