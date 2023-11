Persona 5 Tactica è stato brevemente rilasciato su Steam per errore, poi corretto

Persona 5 Tactica è stato brevemente pubblicato per errore su Steam oggi mercoledì 8 novembre, con oltre una settimana di anticipo rispetto al lancio ufficiale.

Sebbene il gioco non dovesse uscire prima di venerdì prossimo 17 novembre, sembra che sia stato accidentalmente reso disponibile sulla piattaforma di distribuzione digitale di Valve prima del previsto.

Quando l’errore è stato corretto, la notizia della disponibilità del gioco ha iniziato a circolare online e alcuni giocatori avrebbero già iniziato a giocarci. Secondo SteamDB, il gioco ha avuto un picco di tre giocatori.

Qui sotto potete vedere il tweet dello YouTuber Faz, che mostra come ci stesse giocando, per poi mostrare di come l’errore sia stato corretto. Ricordiamo che Persona 5 Tactica sarà dunque disponibile dal 17 novembre su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One e Xbox Series X/S, anche attraverso il Game Pass, e che l’ultimo trailer pubblicato mostrava Goro Akechi in azione.