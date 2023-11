Darkerst Dungeon II: in arrivo il DLC The Binding Blade

Red Hook Studios ha annunciato che a dicembre arriverà The Binding Blade, primo DLC per Darkest Dungeon II, che porterà due nuovi personaggi giocabili (uno schermitore senza paura e un cavaliere perduto) e un nuovo mini-boss vagante. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer d’annuncio, che potete veder in fondo alla notizia.

Il Duellista è un combattente disciplinato e letale capace di passare tatticamente da una posizione difensiva a una aggressiva. Questa presenza formidabile nel tuo gruppo di eroi può ignorare le difese dei nemici e contrattaccare con Risposta.



È tornato il Crociato, uno dei preferiti dei giocatori, alimentato dallo splendente Fuoco Sacro. Capace di distruggere i nemici sul posto, è un eroe indispensabile da schierare in prima linea. Le capacità del Crociato includono resistere ai colpi punitivi, supportare la squadra con cure e recupero dallo stress, e abbattere i nemici con la sua virtuosa lama.



Infine il Condottiero, nuovo mini-boss vagante, aggiunge un elemento inedito di pericolo ai tuoi viaggi in Darkest Dungeon II mentre ti dirigi verso la Montagna.



Fin dall’uscita della versione 1.0 a maggio di quest’anno, Darkest Dungeon II ha attirato i giocatori in un mondo ricolmo di tetri orrori e decisioni difficili, venendo acclamato dalla critica dei media e da oltre 10.000 recensioni su Steam fin dalla sua uscita. Con la sua narrazione immersiva, le grafiche ricche di atmosfera e il gameplay strategico, il gioco ha ridefinito gli standard del genere del gioco di ruolo roguelike.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio del DLC di Darkest Dungeon II.