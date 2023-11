Free Radical Design: il team di TimeSplitters rischia la chiusura

Free Radical Design, il studio di sviluppo di TimeSplitters, rischia di essere chiuso dal proprietario Embracer Group, a soli due anni dalla sua ristrutturazione.

Negli ultimi sei mesi Embracer ha portato avanti un “programma di ristrutturazione” che ha già visto la chiusura di alcuni studi di videogiochi e la cancellazione di alcuni progetti. Tra questi, la chiusura di studi come Volition, sviluppatore di Saints Row, e Campfire Cabal, mentre per altri si starebbe valutando la vendita, come Gearbox, produttore di Borderlands.

Secondo persone vicine a Free Radical Design, lo studio con sede a Nottingham è stato oggetto di valutazione e i dipendenti sono stati informati della possibile chiusura.

Come previsto dalle leggi britanniche in materia di occupazione, Plaion, la divisione di Embracer che gestisce Free Radical, deve consultare i dipendenti per un minimo di 30 giorni prima di procedere a eventuali licenziamenti, esplorando anche modi per evitarli.

Rimane quindi la possibilità che lo studio rimanga aperto, nel caso in cui Embracer riceva interesse da parte di terzi interessati ad acquisirlo.

Tuttavia, l’analisi della rivista VGC su LinkedIn e sui social media mostra che, solo nelle ultime 24 ore, almeno 15 persone impiegate presso Free Radical hanno già pubblicato post in cui affermano di essere in cerca di lavoro. Tra questi, un lead game designer, un senior artist, un senior technical artist, un game designer e il responsabile IT dello studio.

Non è ancora chiaro cosa significherebbe l’eventuale chiusura per il futuro di TimeSplitters, il classico sparatutto che sarebbe dovuto ritornare proprio con la ristrutturazione di Free Radical.