Grand Theft Auto 6: community manager di Halo dispiaciuto per il leak dell’annuncio del trailer

Uno membro del team di Halo ha condiviso la propria frustrazione in seguito ai leak sull’annuncio del trailer di Grand Theft Auto 6, dicendo agli altri sviluppatori di “lasciare che i momenti belli siano belli”.

All’inizio di oggi 8 novembre, era stato diffuso un report che suggeriva che GTA 6 sarebbe stato annunciato “già questa settimana”, con un trailer il mese prossimo. Poche ore dopo, Rockstar ha infatti poi confermato la notizia, e ha detto ai fan di aspettarsi il primo trailer di GTA 6 a dicembre. Sebbene siano stati sicuramente momenti esaltanti per i fan di GTA, questa situazione non è piaciuta a John Junyszek, community manager di Halo con 343 Industries.

Citando il report originale, Junyszek sottolinea che la fuga di notizie proviene da persone che “non erano autorizzate a parlare pubblicamente” del progetto in arrivo, prima di dire agli altri: “Non siate come queste persone”. Parlando dal punto di vista di uno sviluppatore, Junyszek scrive: “Se avete la fortuna di lavorare a un gioco che interessa a milioni di persone, non siate questa persona”.

Ha poi proseguito:

“Immaginate: voi e i vostri compagni di squadra avete sognato questo momento fin dal primo giorno. Ora che è quasi pronto, interi team hanno iniziato a pianificare per trasformare il reveal in qualcosa di veramente memorabile per i fan, lo studio e la community di gioco nel suo complesso. Poi, poco prima dell’annuncio, qualcuno si prende la responsabilità di minare tutto questo, privando milioni di fan (e il team con cui siete stati in trincea) del reveal che meritano”.

Conludendo con

“Invece di essere una sorpresa spettacolare, ora siete un’aspettativa. Tutto a causa di una sola persona. Non siate quella persona”. Prima di dire agli altri sviluppatori di giochi e ai leaker di “lasciare che i momenti belli siano belli”.

Qui sotto il tweet di John Junyszek sul leak dell’annuncio del trailer di Grand Theft Auto 6.

— John Junyszek (@Unyshek) November 8, 2023