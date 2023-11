Marvel’s Spider-Man 2 supera i 5 milioni di unità vendute, mentre PlayStation 5 supera i 46 milioni di console distribuite

Le vendite totali mondiali di Marvel’s Spider-Man 2 hanno superato i cinque milioni di unità al 20 ottobre 2023, hanno annunciato l’editore Sony Interactive Entertainment e lo sviluppatore Insomniac Games. Nelle prime 24 ore dall’uscita sono state vendute oltre 2,5 milioni di copie. Inoltre, PlayStation 5 ha spedito 46,6 milioni di unità in tutto il mondo, ha annunciato Sony nei suoi risultati finanziari per l’anno fiscale terminato il 30 settembre 2023. Durante i tre mesi terminati il ​​30 settembre 2023 sono state spedite in totale 4,9 milioni di unità PlayStation 5, ovvero 1,6 milioni in più rispetto allo stesso periodo dell’anno fiscale precedente. Di seguito una panoramica dei dati fiscali di Sony:

Ci sono 107 milioni di utenti attivi mensili su PlayStation Network al 30 settembre 2023, ovvero cinque milioni in più rispetto ai 103 milioni di utenti attivi durante lo stesso periodo dell’anno fiscale precedente.

I software PlayStation 5 e PlayStation 4 combinati hanno venduto 67,6 milioni di unità durante i tre mesi terminati il ​​30 settembre 2023, in aumento di 5,1 milioni rispetto ai 62,5 milioni di software venduti durante lo stesso periodo dell'anno fiscale precedente.

Di seguito una panoramica di Marvel’s Spider-Man 2:

In Marvel’s Spider-Man 2, Peter Parker e Miles Morales tornano per una nuova, entusiasmante avventura: oscilla, salta e utilizza le nuove Web Wings per viaggiare per le strade della New York della Marvel, passando da uno Spider-Man all’altro nel corso della storia, ognuno con i propri poteri epici, mentre il cattivo Venom minaccia di distruggere le loro vite, la loro città e quelli che amano. Oscilla, salta e utilizza le Web Wings per viaggiare nella New York della Marvel, passando rapidamente da Peter Parker a Miles Morales per vivere storie diverse e usare nuovi poteri epici, mentre l’iconico cattivo Venom minaccia di distruggere le loro vite, la loro città e le persone che amano.

