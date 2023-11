Genshin Impact: trailer di approfondimento sulle abilità di Charlotte

La versione 4.2 di Genshin Impact, intitolata “La Maschera della Colpa”, è finalmente disponibile su tutte le piattaforme. L’aggiornamento introduce l’ultima parte dell’Archon Quest di Fontaine, con la Nazione dell’Acqua ormai destinata a scomparire. L’aggiornamento include anche due nuovi personaggi giocabili: Charlotte, la giornalista dell’Uccello a Vapore, e l’Archon Hydro Furina. Ricordiamo che Hoyoverse ha annunciato i nuovi personaggi giocabili della versione 4.3.

Hoyoverse ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla reporter di Fontaine Charlotte, intitolato Notizia esclusiva, approfondendo le abilità in combattimento del personaggio. Trovate maggiori informazioni su Charlotte qui. Di seguito una panoramica del trailer:

Per quanto scrivere le notizie sia qualcosa che è possibile imparare, riuscire a fiutare le informazioni più preziose richiede un talento innato. E se ti dovesse capitare di avvistare un ciuffo di capelli rosa nelle vicinanze, è probabile che tu stia per assistere a qualcosa di importante.

Di seguito una panoramica delle abilità:

Attacco normale: prendendo di mira i bersagli utilizzando Monsieur Verite, la sua Kamera personalizzata, Charlotte esegue fino a 3 attacchi consecutivi, infliggendoCrio DMG.

Attacco caricato: consuma una quantità fissa di resistenza e, dopo un momento di preparazione, schiererà Monsieur Verite per affrontareAoE Cryo DAN.

Arkhe Pneuma: a determinati intervalli, dopo aver utilizzato un attacco caricato, Charlotte farà scendere una Spina del soffio spirituale che trafiggerà gli avversari, infliggendo danni allineati a Pneuma.AoE Cryo DAN.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.