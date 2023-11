Avatar Frontiers of Pandora: pubblicate nuove informazioni

Avatar: Frontiers of Pandora ha ricevuto diversi nuovi dettagli negli ultimi tempi, dalle anteprime e dal gameplay alla modalità foto confermata per il lancio . Nel numero 161 di Game Informer, Massive Entertainment ha anche rivelato che la modalità cooperativa supporterà funzionalità drop-in/drop-out e la progressione condivisa.

Ciò significa che entrambi i giocatori manterranno i progressi del proprio personaggio quando giocano in modalità cooperativa. Tuttavia, il progresso della storia dipende dal fatto che entrambi i giocatori si trovino nella stessa missione. Se giochi con qualcuno che ha raggiunto una missione successiva, non potrai accedervi, il che è simile a ciò che fa Destiny. È un miglioramento rispetto ad altri titoli, come Redfall recentemente rilasciato, che salva solo i progressi per l’host. I giocatori possono anche scambiare equipaggiamento in Avatar, quindi se hai del bottino extra, puoi regalarlo a un altro giocatore per aumentare il suo potere, in modo simile a The Division di Tom Clancy. Probabilmente ci saranno requisiti di livello, ma è vantaggioso anche per coloro che cercano bottini o equipaggiamenti ben realizzati. Di seguito una panoramica tramite la pagina PlayStation:

Avatar: Frontiers of Pandora è un gioco open world d’azione-avventura in prima persona ambientato nell’inedita frontiera occidentale di Pandora. Dopo il tuo rapimento e addestramento a opera della corporazione militare umana nota come RDA, hai dimenticato la tua origine na’vi e vissuto per servire la sua causa. Quindici anni più tardi hai riconquistato la tua libertà, ma la tua stessa casa ti risulta straniera. Scopri la tua eredità perduta e cosa significa essere na’vi e lotta al fianco degli altri clan per proteggere Pandora dall’RDA.

Avatar: Frontiers of Pandora verrà lanciato il 7 dicembre per Xbox Series X/S, PS5 e PC.