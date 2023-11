Gundam: ecco la collaborazione con la scuderia Alphatauri

Bandai Namco Entertainment America Inc., in collaborazione con Scuderia AlphaTauri S.p.A., porterà il franchise di GUNDAM sulla griglia di partenza di Formula 1 nel prossimo Las Vegas Grand Prix, che si svolgerà dal 16 al 18 novembre. La sponsorizzazione prevede l’inserimento delle decalcomanie di RX-78-2 GUNDAM e XVX-016 GUNDAM Aerial accanto ai caschi dei piloti sui poggiatesta delle monoposto Scuderia AlphaTauri AT04, che cercheranno di conquistare altri punti nel Las Vegas Strip Circuit.

La collaborazione andrà però oltre le classiche sponsorizzazioni della Formula 1, includendo alcune iniziative al Las Vegas Grand Prix che sapranno sicuramente conquistare i fan. Tra queste ci saranno delle statue di GUNDAM alte ben due metri, decalcomanie speciali sulla livrea delle AT04 e un video promozionale del pilota Yuki Tsunoda con un’iconica tuta di gara ispirata alla serie. Per commemorare la collaborazione sarà esposto anche un modello Perfect Grade Unleashed progettato su misura del Mobile Suit RX-78-2 GUNDAM con i colori e le esclusive decalcomanie della Scuderia AlphaTauri (solo per esposizione). Tutti i nuovi contenuti, incluso l’RX-78-2 e l’artwork di Yuki Tsunoda ispirato alla Scuderia AlphaTauri, sono stati creati appositamente per l’evento. Inoltre, per l’intero weekend di gara, saranno disponibili due store GUNDAM BASE POP-UP nella zona del Las Vegas Strip Circuit. Di seguito la dichiarazione di Karim Farghaly, senior vice president of corporate development at Bandai Namco Entertainment America Inc.:

GUNDAM è uno dei franchise di fantascienza più longevi di sempre che ha saputo conquistare i fan di tutto il mondo con le sue tematiche che spaziano dall’eroismo al resistere alle avversità e superare le peggiori difficoltà, rispecchiando nella finzione le sfide che i piloti di Formula 1 affrontano nella vita reale a ogni gara“, ha dichiarato “Abbiamo scelto di collaborare con Scuderia AlphaTauri grazie alla sua visione e collaborazione per portare GUNDAM al Las Vegas Grand Prix con un’iniziativa memorabile e significativa sia per gli appassionati di Formula 1 che per i fan di GUNDAM.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.