Cos’è il crypto gaming e quali opportunità offre?

Oggi sentiamo sempre più spesso parlare di valute digitali, come nel caso delle criptomonete, dunque non deve stupire quanto segue: le criptovalute hanno rivoluzionato anche il settore del gaming online. Al momento, infatti, esistono diversi esempi di videogame che coinvolgono le monete cripto, anche se seguono modalità che possono cambiare da gioco a gioco. Vediamo dunque di scoprire cos’è, come funziona il crypto gaming e quali sono le opportunità offerte da questa nuova tecnologia.

Cos’è e come funziona il crypto gaming?

Il crypto gaming, come suggerisce il nome, è un sistema che prevede un perfetto connubio tra il mondo delle criptovalute e l’industria dei videogiochi. Si tratta, in estrema sintesi, di un meccanismo che incorpora un’idea non complessa da capire: le criptomonete, come Ethereum e Bitcoin, assumono un ruolo chiave all’interno del videogioco.

Il funzionamento del crypto gaming, come anticipato, è abbastanza semplice. I giocatori possono guadagnare criptovalute mentre giocano, perfezionando le loro abilità, sconfiggendo alcuni boss speciali o completando determinati obiettivi nel gioco. Queste monete guadagnate possono poi essere utilizzate per effettuare acquisti all’interno del videogame, o in certi casi possono essere convertite in moneta reale.

Esistono svariati esempi di crypto games, come nel caso di CryptoKitties, che si basa sulla logica degli NFC (token non fungibili, dunque da collezione). Da segnalare anche un’altra forma di crypto gaming, che si basa su tale logica: all’inizio del gioco gli utenti possono comprare o collezionare le valute digitali proposte dal videogame, con la speranza di vederne crescere il valore nel tempo, in base al successo del gioco in questione e allo sviluppo della community.

L’incorporazione delle criptovalute nel mondo del gaming presenta delle opportunità uniche sia ai giocatori che agli sviluppatori. Per i player, i giochi basati sul crypto danno la possibilità di guadagnare soldi reali mentre si gioca. Per gli sviluppatori, l’integrazione della blockchain e delle criptovalute nei giochi può creare nuove fonti di monetizzazione, e aumentare il coinvolgimento degli utenti.

Dal crypto gaming al crypto gambling

Non solo giochi che utilizzano le crypto. Questo settore, infatti, ha recentemente dato il benvenuto anche ai casinò online con le criptomonete. Ma di cosa si tratta esattamente, e come funzionano? Si parla, a conti fatti, di casinò online che accettano anche altre forme di pagamento, come nel caso di monete virtuali del calibro di Bitcoin, Litecoin ed Ethereum. In pratica, il player può effettuare i propri depositi usando le criptomonete e prelevare le vincite allo stesso modo. Inoltre, oggi è possibile trovare diversi portali di questa categoria che aggiungono ulteriori extra, come nel caso dei casino crypto con bonus senza deposito , recensiti e messi a confronto dai blog specializzati.

Per via della loro natura, i crypto casinò mantengono tutto sommato la medesima struttura dei casinò online. Vuol dire che è possibile provare diverse tipologie di giochi, molti dei quali già noti agli appassionati. Si spazia dai classici come la roulette e il blackjack, fino ad arrivare alle tradizionali slot machines, al poker, al baccarat e via discorrendo. Non mancano poi le diverse varianti, che possono cambiare in base al portale scelto.