FUNKO presenta gli accessori dedicati a Ms Marvel e Photon

Dopo il successo del primo capitolo cinematografico e delle due serie tv, arriva il nuovo film del Marvel Cinematic Universe, The Marvels,e racconterà le avventure di Carol Denvers e delle sue due nuove alleate, Ms Marvel e Photon. Insieme dovranno unire i loro poteri cosmici per sconfiggere un temibile pericolo che minaccia l’universo. Per l’occasione, Funko presenta i Funko Pop! dei protagonisti. Da Captain Marvel, Ms Marvel e Photon, fino a Nick Fury con un tenerissimo gattino, ci sono proprio tutti. Per chi vuole portare sempre con se il potere cosmico del trio, Loungefly propone il set composto da zaino e portafoglio che riporta le supereroine e i loro simboli. Realizzati in pelle vegana sono perfetti per aggiungere un tocco galattico al proprio look. Per rivivere tutte le emozioni della Infinity Saga, Funko ha presentato i nuovi Bitty Pop!, la nuova dimensione del collezionismo. Alti solo 2.5 cm, raffigurano tutti i personaggi più amati del Marvel Cinematic Universe dal film Iron Man ad Avengers: Endgame.

Funko nasce nel 1998 da un’idea di Mike Becker, un appassionato di collezionismo. La sua missione fu quella di tutelare e aiutare altri collezionisti a trovare i pezzi più rari. Nel 2005 la società fu venduta a Brian Mariotti, che decise di espandere l’azienda puntando ad un pubblico generalista. Le prime linee del franchise, a tema Star Wars, Marvel e D.C., furono presentate nel 2010 al San Diego Comic Con, ma è solo con la prima collezione a tema Game of Thrones nel 2012 che scoppiaun vero e proprio fenomeno. L’azienda si è espansa negli anni, aprendo anche flagship store in tutto il mondo, tra cui quello al quartier generale di Washington D.C., quello a Hollywood e il più recente a Dubai. In questi negozi, tra le varie attività, c’è l’esclusiva possibilità di creare il proprio Funko Pop! personalizzato. Oltre ai Funko Pop!, l’azienda propone numerosi prodotti da collezione tra cui una linea di NFT lanciata nel 2021 con la prima serie dedicata alle Tartarughe Ninja.

