Mortal Kombat 1 vende 3 milioni di copie

Mortal Kombat 1 (trovate qui la nostra Recensione) è stato lanciato con una solida accoglienza da parte della critica non molto tempo fa, e sebbene alcuni aspetti del gioco di combattimento abbiano attirato critiche da parte della comunità sin dal suo lancio, non sorprende che fino a questo punto abbia comunque registrato vendite impressionanti.

Come confermato dal CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, nella recente dichiarazione sugli utili trimestrali della società, Mortal Kombat 1 ha venduto quasi 3 milioni di unità in tutto il mondo dalla sua uscita quasi due mesi fa, il 19 settembre. Il picchiaduro, ovviamente, riceverà anche molti contenuti post-lancio nei prossimi mesi, con il suo primo combattente DLC, Omni-Man di Invincible, in arrivo il 16 novembre. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Scopri un universo di Mortal Kombat del tutto rivoluzionato, creato dal Dio del fuoco Liu Kang. Rispettando la visione di perfezione del Dio del fuoco Liu Kang, Mortal Kombat 1 presenta un universo familiare e allo stesso tempo radicalmente diverso. Le Invasioni sono una campagna per giocatore singolo con una varietà distinta di sfide. Con una meccanica RPG e di progressione inclusa e le azioni di kombattimento incredibili di MK1, le Invasioni ti garantiscono sfide pronfonde e coinvolgenti e un sacco di ricompense da riscuotere.I kameo migliorano sensibilmente ogni kombattimento, assistendo i compagni di squadra con mosse speciali, lanci e breaker difensivi.

Mortal Kombat 1 è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC.