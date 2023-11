ASUS svela VivoWatch 5 AERO

ASUS annuncia la disponibilità in Italia del VivoWatch 5 AERO, il primo smart wearable al mondo che offre la misurazione di pressione arteriosa (mediante il tempo di transito dell’impulso o PTT) e dell’ossigeno nel sangue con un solo tocco. VivoWatch 5 AERO è dotato di sensori fotopletismografici (PPG) ed elettrocardiografici (ECG) integrati che monitorano continuamente durante il giorno i principali parametri vitali di chi lo indossa e si sincronizza con l’app ASUS HealthConnect per fornire una panoramica completa del proprio stato di benessere.

ASUS VivoWatch 5 AERO è il primo smart wearable al mondo con sensori microelettrici (per ECG) ed ottici (per PPG) integrati per la rilevazione del PTT e del livello di ossigeno nel sangue. È sufficiente che chi lo indossa selezioni la relativa funzione sulla smartband e posizioni un dito sul sensore per una misurazione accurata e in tempo reale dei parametri. VivoWatch 5 AERO misura anche la frequenza cardiaca durante il riposo, l’esercizio fisico e il sonno e fornisce a chi lo indossa l’indice di stress, utile per una valutazione più ampia del proprio stato di benessere. È risaputo che la qualità del sonno influisce direttamente sulla salute e sullo stato del cuore. È per questo che VivoWatch 5 AERO analizza anche i modelli di sonno e il russamento notturno per aiutare gli utenti a comprendere meglio la qualità del proprio riposo.

Posizionando l’indice sui sensori doppi posti sul fronte di VivoWatch 5 AERO per circa 30 secondi si può ottenere invece una registrazione dettagliata della frequenza cardiaca mediante l’app ECG. Queste registrazioni possono essere poi facilmente condivise con il proprio medico o un referente sanitario utilizzando l’app ASUS HealthConnect mediante la funzione ASUS Healthy Group.

ASUS VivoWatch 5 AERO offre diverse modalità di monitoraggio dello stato di salute o benessere, inclusa una visualizzazione grafica della pressione arteriosa o tempo di transito dell’impulso dal polso, che può essere utilizzata per valutare le condizioni del cuore e del sistema cardiovascolare. VivoWatch 5 AERO utilizza la differenza temporale tra i segnali raccolti dai suoi sensori ECG e PPG per calcolare la velocità del flusso nei vasi sanguigni arteriosi e le condizioni di pressione generate dalle pareti dei vasi durante la contrazione e il rilassamento regolari del cuore. Le misurazioni PTT sono effettuate in tempo reale semplicemente posizionando un dito indice sul quadrante dell’orologio per circa 20–25 secondi. I sensori sul retro della cassa del VivoWatch 5 AERO misurano automaticamente il PTT e il livello di ossigeno nel sangue (SpO2) ogni ora, la frequenza cardiaca ogni 10 minuti. Nella modalità “Sonno”, VivoWatch 5 AERO tiene traccia della frequenza cardiaca ogni minuto.

Il nuovo ASUS VivoWatch 5 AERO è già disponibile sull’eShop ASUS, presso gli ASUS Gold Store e i principali Partner commerciali ASUS al prezzo suggerito al pubblico di 129,00 € IVA inclusa.

Solo per pochi giorni verrà proposto a 99,00€ IVA inclusa in occasione delle promo Black Friday sullo stesso eShop ASUS – insieme ai modelli ASUS VivoWatch SP (HC-A05) e ASUS VivoWatch BP (HC-A04) – oltre che presso tutti gli ASUS Gold Store.