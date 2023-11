Farming Simulator 22: disponibile l’Emergency Pack

Gli agricoltori virtuali ora possono risolvere una serie di emergenze in Farming Simulator 22: infatti, l’editore GIANTS Software rilascia gratuitamente l’Emergency Pack per PC e console, presentandolo con un trailer di lancio. Il nuovo pack gratuito, Emergency Pack, consente ai giocatori di rispondere a 10 tipologie di emergenze diverse, da quattro scenari differenti situati nelle campagne locali, con due camion dei pompieri multifunzionali di Schlingmann e una serie di strumenti professionali. Sono inclusi lo spegnimento degli incendi, la rimozione di materiali pericolosi e ostruttivi sulla strada, il salvataggio tecnico e il salvataggio di gatti bloccati sugli alberi!

Si possono creare scenari aggiuntivi attraverso file XML, consentendo alla community di dare vita alle proprie missioni. Se servono rinforzi, i camion dei pompieri possono ingaggiare fino a nove pompieri e volontari (se è installato lo script multi-passeggero del Kubota Pack). Una volta avvisati dai cercapersone virtuali, i soccorritori spengono le fiamme a mano oppure in sicurezza dalle autopompe mentre pallet, container, balle di fieno o interi campi prendono fuoco. Devono anche mettere in sicurezza l’area, quando ci sono perdite di olio, in caso di alberi che bloccano la strada oppure se si verificano incidenti stradali.

Articoli Consigliati Command & Conquer Legion: nuovo dev diary Game Connection Europe 2023: interview with the CEO Raymond Qiang

Per raggiungere il più in fretta possibile la scena, i giocatori operano su autopompe fedelmente digitalizzate come i modelli HLF20 e TLF3000 del produttore tedesco Schlingmann. Strumenti specializzati vengono utilizzati per eliminare materiali pericolosi oppure ostacoli e liberare i passeggeri, se intrappolati nelle lamiere delle macchine in caso d’incidente. Il pack gratuito Emergency può essere scaricato direttamente dal ModHub all’interno del gioco.

Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One.