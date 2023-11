Command & Conquer Legion: nuovo dev diary

Level Infinite ha pubblicato un nuovo video intervista a Sidney Tang, CEO di Yorha Studios, il team che sta sviluppando Command & Conquer Legions, prossimo episodio della storica serie strategica di guerra. Tang parla delle motivazioni alla base di questa nuova versione, dell’impegno dello studio a rimanere fedele all’IP e di un assaggio dei nuovi elementi che i giocatori possono aspettarsi.

Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

In Command & Conquer Legions il giocatore diventerà il comandante del proprio esercito, guidando una vasta gamma di unità iconiche della serie in missioni PVP e PVE.

Command & Conquer Legions sarà lanciato nel 2024 su Google Play per dispositivi Android e su App Store per iPhone e iPad. In arrivo una Closed Beta. Maggiori informazioni sul gioco sono disponibili tramite il sito ufficiale.

In Command & Conquer: Legions vi cimenterete in battaglie PVE e PVP in tempo reale contro altre fazioni mentre sarete alla ricerca del Tiberium, una potente risorsa portata sulla terra che può essere utilizzata per il progresso tecnologico o per scatenare la peggiore devastazione sui nemici. Su una grande mappa condivisa con altri comandanti a livello globale, con i quali potrete formare alleanze strategiche. Insieme, coordinerete gli attacchi con i vostri alleati, condividerete le risorse e studierete strategie per superare i vostri nemici. Inviate le vostre unità a catturare posizioni strategiche, ad acquisire il maggior numero possibile di frammenti di Tiberium e a reclamare risorse preziose. Gli avamposti estenderanno il vostro raggio d’azione e assicureranno le linee di rifornimento mentre raccoglierete risorse, costruirete basi, svilupperete tecnologie avanzate e conquisterete città e regioni per arrivare alla vittoria!

Qui sotto il filmato con l’intervista a Sidney Tang.