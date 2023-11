Sony conferma il rinvio di metà dei 12 giochi live service previsti

Sony Interactive Entertainment ha dimezzato il numero di giochi live service da rilasciare nei prossimi anni.

In precedenza, SIE aveva dichiarato di voler immettere sul mercato 12 titoli live service entro l’anno fiscale che si concluderà a marzo 2026, rispetto ai tre previsti per l’ultimo anno fiscale conclusosi a marzo. Tuttavia, all’inizio di quest’anno il team che gestisce PlayStation ha confermato di aver collaborato con Bungie, lo studio di Destiny, per un “rigoroso processo di revisione del portafoglio”. Secondo quanto riportato dalla stampa, questo si è riflesso con il ridimensionamento di alcuni progetti.

Come riportato da VGC, durante la conferenza stampa di oggi giovedì 9 novembre, il presidente, COO e CFO di Sony, Hiroki Totoki, ha confermato che questa revisione ha comportato il rinvio di alcuni giochi a causa di problemi di qualità.

“Stiamo rivedendo la situazione… stiamo cercando il più possibile di garantire che [questi giochi] siano apprezzati e graditi dai giocatori per molto tempo”, ha dichiarato. “Dei 12 titoli, 6 saranno rilasciati entro l’anno fiscale 25. Questo è il nostro piano attuale. Per quanto riguarda i restanti sei titoli, ci stiamo ancora lavorando.

“Questo è il numero totale di titoli per il live service e per i multiplayer, e a medio-lungo termine vogliamo spingere questo tipo di servizio e questa è la politica invariata dell’azienda. Non è che ci atteniamo a determinati titoli, ma la qualità dei giochi deve essere la cosa più importante”.

Tra i 12 titoli in sviluppo ci sono il titolo multiplayer di The Last of Us, un gioco online di Horizon e una IP originale dello Studio PlayStation di Londra.

All’inizio di quest’anno, il capo di PlayStation Studios Hermen Hulst ha descritto come Bungie sia stata coinvolta in tutti i suoi giochi in sviluppo per il live service.

“Gli insegnamenti tratti da Bungie sono stati molto importanti in molte aree”, aveva detto Hulst. “Naturalmente, quando si sviluppano titoli live service, sono necessarie capacità che non si hanno quando si lavora su giochi single-player e narrativi.

“E queste capacità che abbiamo creato all’interno di PlayStation Studios sono state aiutate e guidate da Bungie. Abbiamo anche capito meglio cosa significa successo nei servizi live. Storicamente, i nostri giochi hanno sempre lavorato verso la fine, mentre questo è un grande cambiamento culturale… il lancio di un gioco è solo l’inizio e comporta tutta una serie di [indicatori chiave di prestazione] diversi.

“Con Bungie collaboriamo anche a un processo di revisione del portafoglio piuttosto rigoroso, che applichiamo a tutti i 12 titoli di live service che abbiamo in produzione, e questi sono solo brevi esempi di alcuni degli insegnamenti che abbiamo tratto dalla collaborazione con Bungie”.