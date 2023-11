Grand Theft Auto VI arriverà nel 2025?

La tortuosa e lunga attesa per Grand Theft Auto VI sta entrando nel vivo. Con la conferma ufficiale da parte di Rockstar Games del debutto del primo trailer del titolo all’inizio di dicembre, la fine è finalmente in vista per coloro che attendono il prossimo capitolo della serie da oltre un decennio. Ma naturalmente la domanda che molti si pongono è: quando uscirà esattamente il gioco?

Sebbene precedenti rapporti abbiano suggerito che Grand Theft Auto VI potrebbe uscire nel 2024, sembra che l’attesa potrebbe essere un po’ più lunga. Secondo un recente post su Twitter di Rockstar Universe, il gioco è previsto per il 2025. Sebbene il piano iniziale prevedesse il lancio del gioco nel 2024, sembra che la tempistica sia cambiata da allora.

Ovviamente, come nel caso di qualsiasi fuga di notizie, è bene prendere la notizia con le dovute precauzioni, anche se non sarebbe insolito per Rockstar avere un ciclo di marketing di due anni per un’uscita importante. Sia Grand Theft Auto VI che Red Dead Redemption 2 sono stati lanciati un paio d’anni dopo i rispettivi annunci, ed entrambi hanno subito ritardi.

Resta da vedere cosa ci aspetterà nei mesi a venire, soprattutto vedere se hai The Game Awards 2023, condotti dal noto giornalista Geoff Keighley, sarà svelato qualcosa al riguardo di questo nuovo capitolo della serie attesissimo da innumerevoli giocatori.