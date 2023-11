Mario Kart 8 Deluxe: disponibile il sesto e ultimo pack di percorsi aggiuntivi

È disponibile il sesto e ultimo pacchetto del Pass percorsi aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe, il celebre videogioco di corse su due e quattro ruote targato Nintendo. Tra i tanti circuiti inclusi in quest’ultimo DLC, è stata introdotta “Roma romantica”, la pista ambientata nella capitale italiana, già disponibile su Mario Kart Tour per mobile, che offre ai giocatori la possibilità di sfrecciare tra le strade della Città Eterna. Non mancano inoltre grandi ritorni, come la storica pista Arcobaleno, il tracciato più celebre della serie Mario Kart, pronto a mettere alla prova anche i giocatori più esperti e allenati. In aggiunta, anche le piste Movida di Madrid, Montagne di DK, circuito di Daisy, Cala pianta Piranha, Castello di Bowser 3 e Ghiacciaio di Rosalinda, approderanno su Nintendo Switch, rendendo Mario Kart 8 Deluxe il videogioco più completo della serie con 96 circuiti differenti. Diddy Kong, Funky Kong, Peachette e Pauline, infine, arricchiranno il già coloratissimo roster di piloti.

Qui sotto alcuni screen, tra cui quelli relativi proprio alla pista di Roma.

Il pacchetto 6 del Pass percorsi aggiuntivi sarà disponibile per il download a partire da oggi 9 novembre 2023 e, per chi non fosse già in possesso del contenuto scaricabile, può essere acquistato tramite My Nintendo Store e Nintendo eShop direttamente sulla console. Corse in strada, sott’acqua, nei cieli e persino sulle pareti sono pronte a regalare emozioni uniche nel racing game più amato di sempre da grandi e piccini, ora disponibile nella sua versione più completa.

Qui sotto il trailer del pack percorsi, ricordandovi che il precedente pack era stato reso disponibile a luglio.