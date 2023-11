King Arthur Knight’s Tale: annunciata la data per console

Già disponibile su PC da aprile 2022, King Arthur Knight’s Tale ha ora una data anche per console. Lo studio NeoCoreGames ha infatti annunciato che l’RPG tattico arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X/S il 22 febbraio 2024. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Le caratteristiche delle versioni per console includono:

Opzioni grafiche – I giocatori possono scegliere tra la modalità Qualità, che offre una grafica a 4K, e la modalità Prestazioni, che privilegia il framerate.

– I giocatori possono scegliere tra la modalità Qualità, che offre una grafica a 4K, e la modalità Prestazioni, che privilegia il framerate. Giocatore contro giocatore in locale – Sfida i tuoi amici sui campi di battaglia di Avalon in multiplayer locale.

– Sfida i tuoi amici sui campi di battaglia di Avalon in multiplayer locale. Feedback aptico – I giocatori su PlayStation 5 possono avvicinarsi al campo di battaglia come mai prima d’ora, grazie al supporto del feedback aptico per il controller DualSense.

– I giocatori su possono avvicinarsi al campo di battaglia come mai prima d’ora, grazie al supporto del feedback aptico per il controller DualSense. Obiettivi e trofei – Tracciamento degli achievement Xbox e dei trofei PlayStation.

Descrizione generale:

Un gioco di ruolo tattico

Provate un ibrido unico tra i giochi tattici a turni e i tradizionali giochi di ruolo incentrati sui personaggi! Questa versione dark fantasy della mitologia arturiana vi invita a gestire una squadra di eroi sul pericoloso campo di battaglia, impegnandovi anche in scelte morali, nella gestione degli eroi e nella ricostruzione di Camelot.

Qui sotto il trailer che annuncia la data su PlayStation 5 e Xbox Series X/S di King Arthur Knight’s Tale.