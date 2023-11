Overwatch League verso la chiusura

Blizzard ha annunciato ufficialmente la chiusura della sua lega esports per Overwatch, la Overwatch League. Secondo quanto riportato da IGN, lo studio ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che “stiamo transizionando dall’Overwatch League”.

“Stiamo transizionando l’Overwatch League e stiamo evolvendo l’Overwatch competitivo in una nuova direzione“, ha dichiarato un portavoce di Activision Blizzard in un comunicato. “Siamo grati a tutti coloro che hanno reso possibile la OWL e rimaniamo concentrati sulla costruzione della nostra visione di un programma di esports rivitalizzato. Siamo entusiasti di condividere i dettagli con tutti voi nel prossimo futuro”.

La dichiarazione di Blizzard fa seguito alle precedenti notizie di una votazione che avrebbe determinato il destino della lega al termine della stagione, conclusasi il 1° ottobre. Alle squadre è stata data l’opportunità di firmare un accordo operativo aggiornato, con un pagamento in denaro di 6 milioni di dollari per le squadre che hanno scelto di non continuare. Activision Blizzard ha già fatto notare che i ricavi dell’Overwatch League rappresentano meno dell’1% dei ricavi netti dell’azienda.

In estate erano inoltre stati fatti molti tagli al personale per la divisione Esport.

La fine dell’Overwatch League non significa necessariamente la fine dell’Overwatch competitivo. Il commissario dell’Overwatch League, Sean Miller, ha dichiarato in precedenza che Blizzard rimane “impegnata in un ecosistema competitivo nel 2024 e oltre”, qualunque sia il suo aspetto finale.

La Lega Esport di Overwatch, dopo un primo periodo di ottimo riscontro del pubblico al suo lancio nel 2017, ha affrontato non pochi problemi, soprattutto una volta che le restrizioni di lockdown sono arrivate a seguito della pandemia COVID-19. Nel 2020, Blizzard ha dovuto cancellare alcuni eventi live dell’Overwatch League a causa delle restrizioni di sicurezza.

Durante il BlizzCon 2023, Blizzard ha presentato il nuovo Eroe di OW2, Mauga, in uscita il 5 dicembre. Lo studio ha anche annunciato che il gioco riceverà una nuova modalità Clash PVP Mode, con tre nuovi eroi e una mappa in arrivo nel 2024.